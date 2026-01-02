La lluvia del fin de semana amenaza la salida de los heraldos en Sevilla

La previsión meteorológica para Sevilla capital en los primeros días de enero de 2026 viene marcada por un aumento progresivo de la nubosidad y la llegada de las lluvias a partir de la tarde de este viernes, cuando está programada la salida de los Heraldos de Triana y El Porvenir. Tras un inicio de año estable, el fin de semana estará condicionado por precipitaciones generalizadas y temperaturas suaves, con un descenso térmico previsto de cara al Día de Reyes.

Si las previsones del tiempo no cambian mucho está previsto que este fin de semana el Heraldo de la Macarena recorra las calles del barrio el domingo 4 de enero de 2026 para recoger las últimas cartas de los niños y niñas destinadas a Sus Majestades los Reyes Magos. El cortejo realizará su salida a las 17:00 horas desde el Hogar Virgen de los Reyes, en la calle Fray Isidoro de Sevilla, y finalizará el recorrido en el mismo punto alrededor de las 21:00 horas, en una jornada especialmente esperada por las familias del distrito.

Por su parte, el Heraldo Real de Sevilla, organizado por el Ateneo, saldrá a las calles de la capital el 4 de enero a partir de las 17:45 horas, en una edición marcada por los cambios en el recorrido debido a las obras que se desarrollan en distintas vías de la ciudad. Estas modificaciones buscan garantizar la seguridad y el buen desarrollo del desfile en los prolegómenos de la Cabalgata de Reyes Magos, que se celebrará el 5 de enero con un nuevo itinerario y salida a las 16:15 horas.

El tiempo en Sevilla hasta el 7 de enero

Viernes 2 de enero

12:00 horas: Muy nuboso, 5% de probabilidad de lluvia, 9–18 ºC

Muy nuboso, de probabilidad de lluvia, 18:00 horas: Muy nuboso, 20% de probabilidad de lluvia, 9–18 ºC

Muy nuboso, de probabilidad de lluvia, 24:00 horas: Muy nuboso con lluvia escasa, 25% de probabilidad de lluvia, 9–18 ºC

Sábado 3 de enero

12:00 horas: Cubierto con lluvia, 100% de probabilidad de precipitaciones, 12–20 ºC

Domingo 4 de enero

12:00 horas: Cubierto con lluvia, 100% de probabilidad de precipitaciones, 12–16 ºC

Lunes 5 de enero (Día de la Cabalgata)

12:00 horas: Intervalos nubosos con lluvia escasa, 65% de probabilidad de lluvia, 7–16 ºC

Martes 6 de enero (Día de Reyes)

12:00 horas: Intervalos nubosos, 25% de probabilidad de lluvia, 2–12 ºC

Miércoles 7 de enero

12:00 horas: Intervalos nubosos con lluvia escasa, 65% de probabilidad de lluvia, 4–16 ºC

La salida de los heraldos estarán pendientes de la evolución meteorológica, ya que la previsión apunta a un fin de semana marcado por las lluvias en Sevilla. La organización del Heraldo de la Macarena y el Ateneo de Sevilla seguirán de cerca los partes de AEMET ante la posibilidad de precipitaciones, que podrían obligar a introducir ajustes de última hora en los horarios o en el desarrollo de los recorridos.