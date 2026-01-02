La música de la ilusión: así sonará la Cabalgata de Reyes de Sevilla en 2026

A pocos días de la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo de Sevilla de 2026, se comienzan a perfilar los detalles de este mágico día. Uno de los aspectos que siempre llama la atención es el acompañamiento musical que tendrá el gran cortejo de la ilusión.

Estos acompañamientos fueron acordados el pasado 12 de noviembre entre el Ateneo de Sevilla y los distintos representantes de las formaciones musicales a través de un convenio de colaboración como se viene realizando en las últimas décadas.

El día 4 de enero, en la celebración del Heraldo Real participarán únicamente dos formaciones musicales debido a que es un cortejo conformado por apenas doscientas personas y que recorrerá las calles del centro de la ciudad.

• Apertura del Cortejo: Agrupación Musical Virgen de los Reyes

• Cierre del Cortejo: Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras Juvenil).

En la mayoría del cortejo del día cinco predominarán formaciones musicales de carácter juvenil. Solo participarán las bandas Virgen de los Reyes y Santa María de la Esperanza como formaciones que no están integradas únicamente por jóvenes. Serán un total de ocho formaciones y un coro de campanilleros los que pongan la nota musical al cortejo de treinta y tres carrozas que tendrán como protagonistas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Estas son las bandas que acompañan a las principales carrozas del cortejo:

• Apertura del Cortejo: A.M. Virgen de los Reyes.

• Carroza del Nacimiento: Coro de campanilleros.

• Estrella de la Ilusión: A.M. Juvenil Virgen de los Reyes.

• Palas Atenea: A.M. María Santísima del Rocío (Redención Juvenil).

• Gran Visir: A.M. Sagrada Presentación (Encarnación Juvenil).

• Rey Melchor: A.M. Angustias Coronada (Los Gitanos Juvenil).

• Mago de la Fantasía: Centuria Romana Juvenil.

• Rey Gaspar: A.M. Santa María de la Esperanza.

• Rey Baltasar: Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras Juvenil).

Estas formaciones musicales desfilarán en ordinario interpretando hits como villancicos, canciones infantiles o éxitos musicales de las últimas décadas haciendo las delicias del público de todas las edades que se acercan a contemplar cada año la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla.