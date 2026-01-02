Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En prisión tras apuñalar al propietario de un local y a su hijo durante un robo en Burguillos

Tras un intento de robo fallido en un comercio de Burguillos, la Guardia Civil detuvo al agresor que atacó con un arma blanca al propietario y a su hijo, causándoles heridas.

Imagen de recurso de un coche de la Guardia Civil.

Archivo - Imagen de recurso de un coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

El Correo

EP

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido en la localidad sevillana de Burguillos a un hombre acusado de un intento de robo en un establecimiento de alimentación y de agredir con un arma blanca tanto al propietario del negocio como a su hijo menor, que resultó herido durante el violento suceso.

Intento de robo en un comercio local

Los hechos ocurrieron en un establecimiento de alimentación, donde el autor trató de hurtar varios productos y fue descubierto por el propietario, lo que inició una fuerte discusión, informa en un comunicado.

El propietario le pidió que devolviera estos productos, pero el autor sacó un arma blanca y arremetió contra esta persona y contra su hijo, quien sufrió una herida en su antebrazo, que requirió asistencia médica.

Huida tras la agresión con arma blanca

Finalmente, el autor de los hechos huyó a pie antes de la llegada de los agentes. Los testimonios y las cámaras de videovigilancia confirmaron el robo, la agresión con arma blanca y la posterior huida del autor.

Por ello, se activó un operativo de búsqueda y se localizó y se detuvo al autor, después de entrar en la vivienda en la que se encontraba oculto. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de lesiones, quien decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza.

