Roban material y dinero para la Cabalgata de Reyes de Alcalá de Guadaíra
La asociación de la Cabalgata de Reyes de Alcalá de Guadaíra trabaja con las autoridades para esclarecer el robo y recuperar los fondos, asegurando que el evento se celebrará el 6 de enero.
La comisión organizadora de la Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra ha denunciado el robo sufrido en su sede durante la noche del 31 de diciembre, de donde fueron sustraídos numerosos materiales y el dinero recaudado para garantizar el correcto recorrido del tradicional cortejo, un suceso que pone en riesgo la preparación del evento más esperado por los niños del municipio.
Robo en la sede de la Cabalgata de Reyes
En sus redes sociales, esta entidad ha informado de que el robo "ha afectado gravemente" a la organización de la cabalgata, ya que se han producido "daños materiales y pérdidas económicas de consideración".
Investigación en marcha y mensaje de tranquilidad
De esta forma, se está trabajando "desde el primer momento con las autoridades competentes investigando lo ocurrido, utilizando todos los medios necesarios para esclarecer los hechos y recuperar los fondos sustraídos", al tiempo que se ha transmitido "un mensaje de tranquilidad y confianza".
La Cabalgata mantiene su celebración el 6 de enero
"A pesar de este contratiempo, estamos trabajando de manera intensa y coordinada para que la ansiada Cabalgata de Reyes se celebre con total normalidad, fiel a su cita el próximo 6 de enero, llevando ilusión, alegría y esperanza a las calles de Alcalá de Guadaíra", según la asociación, que ha activado una iniciativa solidaria de recaudación, destinada a recuperar parte de los fondos perdidos.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
Para colaborar con esta iniciativa solidaria, se ha pedido que se realicen ingresos en la cuenta corriente de la asociación, o bien que se acuda este sábado, 3 de enero, a su sede, en horario de 10.00 a 22.00 horas.
