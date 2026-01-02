¿Cuánto se espera para un autobús en Sevilla? La respuesta de Tussam sobre los tiempos de paso

¿Cuánto se espera en Sevilla en una parada para coger un autobús de Tussam? Según su gerente, Manuel Torreglosa, los vehículos pasan por las paradas, de media, cada nueve minutos. "Es nuestro nivel de calidad del servicio", cuenta a El Correo de Andalucía. "Habrá quien espere esos nueve minutos y quien espere solo un minuto. Por tanto, tenemos una espera media de cuatro minutos y medio, un servicio de calidad de máximo nivel", defiende, tomando como base aquellas líneas con frecuencias muy altas y otras con las más bajas.

Manuel Torreglosa y Juan José Martínez, director de Operaciones y Planificación del Transporte de Tussam, hablan con este periódico desde el Centro de Control, donde precisamente se trabaja a destajo para que esas frecuencias de paso se cumplan. "Quien lo ha probado en otras ciudades valora nuestro nivel de calidad del servicio", reitera Torreglosa. "Está considerado en el sector como el más alto con respecto a otras grandes ciudades".

Manuel Torreglosa, Gerente de Tussam / Jorge Jiménez

"El Centro de Control está para corregir los desvíos entre la frecuencia planificada y la real, pero tampoco se pueden hacer milagros", valora Juan José Rodríguez. "Si hay cortes de calles o cambios de recorrido, el servicio lo nota. Ya en la planificación intentamos ajustarlo, pero no es lo mismo en un día estupendo que un día de lluvia como fue el de la inauguración de la nueva línea 60 con la lluvia y la SE-20 cortada", asegura.

Estos directivos de Tussam explican que la demanda va evolucionando en cada línea y con ello también la frecuencia de paso y los tiempos de espera. "Ocurre con la línea 2, que se movía en cifras de más de 20.000 viajeros y ahora está en unos 35.000 viajeros. Lógicamente, si antes pasaba cada seis minutos, ahora pasa cada cinco", afirman. Frente a esas líneas como la 2 que tienen frecuencias de cinco o seis minutos, "hay otras líneas que tienen menos demanda y tienen una frecuencia más amplia de 12 a 15 minutos".

"Esto es dinámico", continúan explicando. "Es igual que en las líneas de Sevilla Este. Gente que antes cogía la línea 27 ahora está cogiendo el tranvibús, entonces si ha bajado la demanda de algunas líneas probablemente haya bajado ligeramente la oferta", apuntan. Aunque en general, consideran que las frecuencias de paso de los autobuses de Tussam se mantienen estables, sin grandes saltos.

Centro de Control de Tussam, donde se supervisan las frecuencias de paso de los autobuses / Jorge Jiménez

El principal cambio sucedió en la pandemia, recuerdan, y esperan otro grande cuando esté en funcionamiento la línea 3 de metro, que "lógicamente tendrá su repercusión en el transporte público". "No hay movimientos muy fuertes en cuanto a que pasen de diez minutos a cinco minutos de espera. Son pequeñas modificaciones permanentes, ajustes en función a lo que está pasando", asegura Juan José Rodríguez.

Por un lado, están los cambios diarios, en función de la temporada del año. "Con independencia del verano, prácticamente el domingo hay menos oferta que el sábado y un sábado menos que un día laborable. Y, en cambio, en Navidad cambia el perfil de la demanda y la oferta, con mucha actividad por el centro por las compras o el alumbrado", cuenta este directivo. Es entonces cuando se crean horarios nuevos y se incrementa la oferta en fines de semana.

La línea 2, "la más fuerte de la red"

Los dos destacan el funcionamiento de la línea 2, a la que consideran "la más fuerte de la red" con más de 35.000 viajeros diarios y 23 autobuses en servicio en hora punta. De hecho, en el Centro de Control solo esta línea puede equivaler a tres o cuatro más pequeñas en cuanto a gestión por parte de los controladores.

Para explicar la dimensión de la línea 2, Juan José Rodríguez la compara con el metro de Sevilla. "El metro lleva en torno a 60.000 viajeros, de los cuales unos 30.000 están dentro de lo que es la ciudad. Y la línea 2 está en los 35.000. Es prácticamente la misma demanda o incluso superior".

El trabajo en el Centro de Control con las frecuencias

Uno de los jefes de Tráfico del Centro de Control de Tussam es Jesús Rodríguez, que explica a este periódico cómo se supervisa que se cumplan esas frecuencias y tiempos de espera: "Tratamos que la oferta que se planifique se adapte en tiempo real a las necesidades que ocurren durante el día. Nos adaptamos a posibles eventos que ocurran, como manifestaciones o desvíos puntuales, e intentamos dar al cliente el mejor servicio posible".

En las horas puntas de la mañana, cuando hay un gran número de vehículos, "se intenta reforzar al máximo toda la flota que se puede sacar, al medio día se tiene otra vez la misma oferta y en la tarde hay otro periodo de máxima punta para intentar dar con la mejor frecuencia del día".

En esta sala de mando, además de las 18 pantallas que muestran en tiempo real con cámaras lo que está pasando, Tussam tiene activado el canal 010 y atención al cliente tanto para informaciones que lleguen de usuarios que permitan detectar algún problema en alguna línea o parada "y actuar sobre la marcha rápidamente para solventar la incidencia", como para dar respuesta a quejas y sugerencias de los clientes.

La información que recibe este Centro de Control se traslada directamente a la app, a la web y a las pantallas de las paradas. Ahí se acaba reflejando, a simple vista del viajero, si su autobús está llegando a la hora prevista o si va a tener que esperar esos cuatro, nueve o quince minutos de los que se enorgullece Tussam.