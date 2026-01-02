Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tussam será gratuito la tarde del 5 de enero por la Cabalgata de Reyes

Para la Cabalgata de Reyes, Tussam reforzará el servicio con 80 vehículos adicionales y aumentará la frecuencia de las líneas radiales hasta en un 100%, facilitando los traslados por la ciudad

Usuarios en el interior de un autobús de la línea 60 de Tussam

Usuarios en el interior de un autobús de la línea 60 de Tussam / MG

El Correo

El Correo

Sevilla

Los autobuses urbanos de Tussam serán gratuitos el próximo 5 de enero a partir de las 15:00 horas, con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, a excepción de la línea especial Aeropuerto, que mantendrá su tarifa habitual.

Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, quien ha señalado que esta medida se pone en marcha, como ya ocurrió el año pasado, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público y reducir las aglomeraciones durante una de las jornadas con mayor afluencia de público del año. “Tussam te vuelve a llevar gratis a la Cabalgata de Reyes. El servicio será totalmente gratuito desde las 15:00 horas para facilitar los desplazamientos por la ciudad”, ha explicado.

El alcalde ha añadido que la intención del Ayuntamiento es que “desde cualquier rincón de Sevilla podamos disfrutar de la mejor Cabalgata de Reyes del mundo”, subrayando además que “los servicios públicos son una prioridad” y que el transporte público debe ser “una pieza clave para lograr una Sevilla más habitable, más sostenible y, en definitiva, una Sevilla mejor”.

Refuerzo especial del servicio

Además de la gratuidad, Tussam pondrá en marcha un dispositivo especial de refuerzo, incrementando la oferta de las líneas radiales hasta en un 100%. El servicio contará con 80 vehículos adicionales, principalmente en horario de tarde, lo que en algunas líneas supondrá duplicar la oferta habitual de un día laborable.

Los refuerzos se aplicarán desde las 15:00 horas y hasta la finalización del servicio, cubriendo todo el horario previsto para el recorrido de la Cabalgata. Las líneas de mayor demanda, como la 12, 13, 27 y 32, dispondrán en horario de tarde de entre 17 y 22 autobuses, con frecuencias aproximadas de cinco minutos. El resto de líneas radiales, así como las transversales 2, 3 y 5, mantendrán frecuencias de paso de entre 6 y 12 minutos.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el Metrocentro prestará servicio con cinco unidades, con una frecuencia de paso de siete minutos, reforzando así la movilidad en el centro de la ciudad durante la tarde del 5 de enero.

