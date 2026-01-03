El año que Baltasar no se tuvo que pintar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla

"Y José y María continuaron con el niño en la caverna, a escondidas y sin mostrarse en público, para que nadie supiese nada. Pero al cabo de tres días, es decir, el 23 de tébeth, que es el 9 de enero, he aquí que los magos de Oriente, que habían salido de su país hacía nueve meses, y que llevaban consigo un ejército numeroso, llegaron a la ciudad de Jerusalén". Así arranca el capítulo XI del Evangelio Armenio de la Infancia, una obra de autor desconocido que pertenece a los denominados evangelios apócrifos.

Según una fuente armenia, un grupo de misioneros cristianos siríacos introdujo en Armenia, hacia el año 590 d. C., diversos textos apócrifos, entre ellos La infancia del Señor. El primer autor conocido que utilizó este evangelio fue el filósofo armenio Anania Shirakatsi, y en su sintaxis, el texto revela una clara base semítica, lo que indica que probablemente se trate de una traducción al armenio de un original siríaco hoy perdido.

La importancia de este apócrifo radica en el hecho de que es el documento más antiguo que recoge los nombres de los magos de Oriente: "El primero era Melkon, rey de los persas; el segundo, Gaspar, rey de los indios; y el tercero, Baltasar, rey de los árabes". Otra curiosidad son los regalos que hicieron al Niño Jesús: "El primer rey, Melkon, aportaba, como presentes, mirra, áloe, muselina, púrpura, cintas de lino, y también los libros escritos y sellados por el dedo de Dios. El segundo rey, Gaspar, aportaba, en honor del niño, nardo, cinamomo, canela e incienso. Y el tercer rey, Baltasar, traía consigo oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio".

Los Reyes Magos en Santa María la Mayor de Roma (siglo V) / A. P. M.

¿Era Baltasar negro?

El Evangelio Armenio de la Infancia no menciona que Baltasar fuese de raza negra, y basta con acudir a las primeras manifestaciones artísticas para comprobar que en los primeros siglos no se le representaba así. Por ejemplo, la basílica de Santa María la Mayor de Roma contiene un mosaico fechado hacia el año 432 donde aparecen los tres magos con la piel blanca, lo mismo que ocurre en San Apolinar el Nuevo de Rávena (siglo VI). Y es que la iconografía sobre la Epifanía se mantuvo de esa forma a lo largo de los 1500 primeros años de la cristiandad.

¿Cuándo cambió de color Baltasar? La historiadora del arte Laura Rodríguez Peinado señala un texto clave, Excerptiones patrum, collectanea et flores ex diversis, quaestiones et parabolae, obra anónima fechada entre los siglos VII y VIII: "Baltasar, de piel oscura (fuscus) y con toda su barba, testimonió con la ofrenda de la mirra". La popularización del Baltasar negro llegará a partir de la publicación del Liber Pontificalis, una compilación de reseñas biográficas de los primeros papas culminada por Anastasio el Bibliotecario en el siglo IX, pero sobre todo por las expediciones de los portugueses a África.

Es cierto que los romanos habían establecido un mercado de esclavos del noreste y este de África a los que llamabanAethiopes, pero no fueron mayoritarios ni objeto de una esclavitud racial sistemática. Como bien explica Armand Puig, rector del Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona, "con los descubrimientos se dan cuenta que la humanidad tiene tres razas: blanca, amarilla (podríamos decir) y negra". Fue entonces cuando se empezó a representar al tercer rey mago con la tez negra, a pesar de la connotación demoniaca que tenía en el cristianismo.

En consecuencia, a finales de la Edad Media, la pintura flamenca y alemana empieza a representar a Baltasar con la piel oscura, sobresaliendo obras como el Tríptico de la Adoración de los Magos, del alemán Hans Memlin, que hoy se expone en el Museo del Prado. Como curiosidad, tras el descubrimiento de América se planteó la posibilidad de incluir un cuarto rey mago para representar a toda la humanidad, e incluso se llegó a inmortalizar en óleo a un indio tupinamba de Brasil como integrante del cortejo, aunque finalmente se estableció el modelo que ha pervivido hasta hoy.

Primera Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla (1918) / A. P. M.

Reyes Magos en Sevilla

La Cabalgata de Reyes Magos más antigua de España es la de Alcoy, un municipio de la provincia de Alicante que organizó por primera vez el desfile en 1866, aunque la organización anual se formalizó en 1885. En Andalucía hubo que esperar hasta 1912, cuando el Centro Artístico de Granada, con el fin de llevar ilusión y juguetes a niños desfavorecidos, inició una tradición que continúa en la actualidad.

¿Cómo se vivía el 5 de enero en Sevilla antes de la creación de su Cabalgata? Basta con echar un vistazo a las páginas de los periódicos para descubrirlo. Por ejemplo, El Correo de Andalucía, en la primera década del siglo XX, recoge infinidad de anuncios de juguetes que se podían adquirir en establecimientos como el Bazar Español, en la calle Tetuán 39, Casa Saldos, en Correduría 44, o el Palais de Nouveautes, en Sierpes 47. Por su parte El Liberal, en su edición del 4 de enero de 1917, recoge: "La Sociedad Artística Sevillana está organizando un festival a beneficio de los niños acogidos en el Hospicio Provincial, en cuyo acto se repartirán juguetes y dulces".

Al año siguiente, y como recogen varios medios de la época, la sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla, donde figuraban artistas como Gustavo Bacarisas, Alfonso Grosso o Agustín Sánchez Cid, puso en marcha una idea surgida de la mente de un jurista, periodista y escritor nacido en 1886 y que respondía al nombre de José María Izquierdo. Se trataba de la primera Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla que, partiendo de la calle Lombardos (hoy Muñoz Olivé), recorrió la ciudad intramuros la noche del 5 de enero de 1918.

Placa que recuerda la primera Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla / A. P. M.

"El negrito botones del Señor Lloréns"

Según recoge El Noticiero Sevillano, el cortejo iba compuesto de la siguiente manera: "Lo encabezaba un cabo y cuatro guardias municipales a caballo, seguido de la banda de trompetas y tambores del Hospicio Provincial. Les seguían dos trompeteros heraldos con banderas y hachones seguidos de dos pajes a caballo". En cuanto al cortejo real, este iba compuesto por Melchor, encarnado por Jesús Bravo Ferrer, quien montaba un caballo blanco; Gaspar, a quien dio vida José María Izquierdo a lomos de un camello; y Baltasar, de nombre Antonio de Santo Domingo, que ejerció su rol sobre otro camello.

¿Quién era este Antonio de Santo Domingo al que El Noticiero Sevillano se refiere como "el negrito botones del Señor Lloréns"? José María Cantarero Artacho, bisnieto del mencionado Llorens, ofrece una explicación en una publicación de Linkedin de 2023: "Mi bisabuelo Vicente Llorens Asensio, miembro del Ateneo de Sevilla, hombre culto y empresario de cine, fue quien propuso que en la primera Cabalgata de Sevilla de 1918, el Rey Baltasar fuera una persona de raza negra. Hacía poco que había empezado a trabajar para él Antoñito Domingo, un joven de color que cobró 20 pesetas por encarnar al Rey Baltasar".

Asimismo, Cantarero remite a un libro de su primo Fernando de Artacho, Narraciones y leyendas de Sevilla, en el que se relata que la comitiva real fue organizada por "tramoyistas, pintores, carpinteros, electricistas y demás empleados del Teatro San Fernando y del Salón Lloréns". Como colofón, cuenta que la elección del botones surgió a raíz de una pregunta dirigida a su bisabuelo: "Don Vicente, ¿y usted qué va a poner para la Cabalgata?". A lo que este respondió: "Algo que nadie puede conseguir ni ha pensado: que el primer rey negro de la Cabalgata de Sevilla sea un negro de verdad".

Vicente Llorens y Asensio / A. P. M.

"El auténtico morenito Antoñito"

El periodista Muñoz San Román, en las páginas de ABC de Sevilla, aporta una versión algo distinta de la historia. Según su artículo del 2 de enero de 1943, Antoñito ejerció de Baltasar por la negativa de Javier Lasso de la Vega y Jiménez-Placer a montarse en camello. Este sevillano nacido en 1892 era por entonces director del Museo Arqueológico de Cádiz, y según cuenta el redactor, "sintiose preso de un gran pánico y, acobardado y cohibido, tomó la inquebrantable resolución de abdicar, costase lo que costase".

Recogida por Vicente Flores Luque en su libro La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, la crónica de Muñoz Román añade que "entonces, como providencialmente, apareció un sustituto ideal, porque no tendría la necesidad de teñirse. Era un jovenzuelo de la raza negra, que servía de botones en el Teatro Llorens. Y el milagro se hizo. El muchacho, más decidido que el Cid Campeador, colocose el manto y la corona que tan tristemente había abandonado Javier, y fue a ocupar su puesto, con el general aplauso y la mayor satisfacción de la concurrencia".

Por último, el diario El Liberal, en su edición del 6 de enero de 1918, dice del rey Baltasar que fue "representado por el auténtico morenito Antoñito, el groom del Salón Llorens", y añade: "Los dos primeros Reyes, más serios, más reyes, no llamaban tanto la atención de los chiquitos como Baltasar, ¡simpatiquísimo personaje éste que con tanto acierto escogiera el Ateneo!".