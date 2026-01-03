Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres fallecidos por un brote de Gripe A en la residencia de la Santa Caridad de Sevilla

El servicio de Vigilancia de Salud Pública ha confirmado este sábado que ha declarado un brote de Gripe A en la residencia de mayores del Hospital de la Santa Caridad en Sevilla capital.

Según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía, el brote ha afectado a diez personas, nueve residentes y un auxiliar de enfermería que trabaja en el centro. Cinco de ellos fueron trasladados a un centro hospitalario donde fallecieron tres personas.

El brote ha activado los protocolos de prevención y control dentro del centro, según ha adelantado Diario de Sevilla.

La hermandad del Baratillo ha suspendido la visita de los Reyes Magos prevista en el centro este viernes, 2 de enero, debido al brote. En una publicación en redes sociales, ha transmitido sus condolencias y ha anunciado que hará entrega de los regalos previstos a través del personal del centro.

La tasa de incidencia de síndrome gripal en Andalucía ha caído en más de 30 puntos en la pasada semana del 22 al 28 de diciembre de 2025, en la que se celebró la Navidad, pasando de 79 a 45,2 casos por 100.000 habitantes.

