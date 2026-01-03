Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca AndalucíaPisos turísticosRancio Santa CatalinaConstrucciones ilegalesMundial 2030Desaparecida Sevilla
instagramlinkedin

Sucesos

Un herido tras colisionar su vehículo con una farola en la avenida Doctor Fedriani

El siniestro vial ocurrió este sábado en Sevilla, cuando el turismo de un hombre impactó contra una farola, provocando la intervención del 061 y desvíos en la circulación

Accidente en la avenida Doctor Fedriani de Sevilla.

Accidente en la avenida Doctor Fedriani de Sevilla. / EMERGENCIAS SEVILLA

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un hombre de 57 años ha sufrido heridas leves este sábado después de que el turismo que conducía impactara contra una farola en la avenida Doctor Fedriani, en Sevilla capital, provocando un accidente de tráfico que obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

Atención sanitaria tras el accidente

Según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, el conductor ha sido atendido en el lugar por el 061 tras volcar su vehículo a causa del accidente.

La Policía Local ha informado que el tráfico en la zona está restablecido parcialmente mientras finalizan los trabajos. A las 10:30 horas, había activado desvíos en la circulación sentido a San Jerónimo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla permitirá legalizar 1.800 viviendas de uso turístico en Centro y Triana
  2. Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
  3. Éxito del llamamiento de Rancio: Santa Catalina se llena para celebrar el regreso de las campanadas
  4. El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
  5. El Heraldo del Porvenir se adelanta a este viernes para esquivar la lluvia: este es el horario y recorrido por el barrio
  6. El Heraldo de la Macarena vendrá con un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario
  7. La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031
  8. Las obras de Pagés del Corro traerán más cambios: nueva plaza en San Jacinto y un monumento a Rodrigo de Triana

Tres fallecidos por un brote de Gripe A en la residencia de la Santa Caridad de Sevilla

Tres fallecidos por un brote de Gripe A en la residencia de la Santa Caridad de Sevilla

Los venezolanos residentes en Andalucía: "Hay nerviosismo, alegría y fe en que todo saldrá bien"

Los venezolanos residentes en Andalucía: "Hay nerviosismo, alegría y fe en que todo saldrá bien"

En libertad el periodista salvadoreño detenido en Sevilla al solicitar asilo político

En libertad el periodista salvadoreño detenido en Sevilla al solicitar asilo político

Nuevas restricciones de tráfico en Sevilla: la calle Imagen cerrará por obras del tranvibús desde enero

Nuevas restricciones de tráfico en Sevilla: la calle Imagen cerrará por obras del tranvibús desde enero

La magia de Sevilla en 101TV: El Correo te ofrece el recorrido del Heraldo

La magia de Sevilla en 101TV: El Correo te ofrece el recorrido del Heraldo

Un herido tras colisionar su vehículo con una farola en la avenida Doctor Fedriani

Piden colaboración ciudadana para localizar a una mujer de 47 años desaparecida en Sevilla

Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata

Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata
Tracking Pixel Contents