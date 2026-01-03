Un herido tras colisionar su vehículo con una farola en la avenida Doctor Fedriani

Un hombre de 57 años ha sufrido heridas leves este sábado después de que el turismo que conducía impactara contra una farola en la avenida Doctor Fedriani, en Sevilla capital, provocando un accidente de tráfico que obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

Atención sanitaria tras el accidente

Según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, el conductor ha sido atendido en el lugar por el 061 tras volcar su vehículo a causa del accidente.

La Policía Local ha informado que el tráfico en la zona está restablecido parcialmente mientras finalizan los trabajos. A las 10:30 horas, había activado desvíos en la circulación sentido a San Jerónimo.