Hospitalizado por quemaduras tras un incendio en la cocina de su vivienda en Santa Clara

Un hombre de 68 años ha resultado herido este sábado tras sufrir diversas quemaduras de distinta consideración a causa de un incendio declarado en la cocina de su vivienda, ubicada en la calle Antioquía de Sevilla capital, según han confirmado los servicios de emergencia.

Traslado hospitalario del herido

Según han informado los servicios de emergencias en redes sociales, el herido ha sido trasladado a un hospital. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado de salud ni sobre la existencia de otros posibles afectados.

El suceso ha tenido lugar a primera hora de la tarde y han intervenido en el operativo efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y 061, que actuaron de forma coordinada para controlar el incendio doméstico.