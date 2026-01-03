Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca AndalucíaPisos turísticosRancio Santa CatalinaConstrucciones ilegalesMundial 2030Desaparecida Sevilla
instagramlinkedin

En libertad el periodista salvadoreño detenido en Sevilla al solicitar asilo político

Tras ser detenido en Sevilla, Diego Rosales, quien solicitó asilo político, ha sido liberado por la Audiencia Nacional mientras se espera la solicitud formal de extradición por parte de El Salvador

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / El Correo

El Correo

El Correo

Madrid

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la puesta en libertad del fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales, detenido este viernes en Sevilla cuando acudía a solicitar asilo político en España, después de que se activara una alerta de búsqueda y captura de Interpol que motivó su arresto.

Decisión de la Audiencia Nacional

Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha dejado en libertad a Rosales a la espera de que El Salvador pida formalmente la extradición del periodista, han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Solicitud de asilo y alerta de Interpol

Rosales acudió a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para solicitar protección internacional y un funcionario avisó a la Policía Nacional al activarse una circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional y extradición.

Orden de arresto desde El Salvador

La orden de arresto la emitió El Salvador por tráfico de bitcóins, según dijo a EFE la abogada que se ha hecho cargo de su representación legal.

TEMAS

  1. La vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla permitirá legalizar 1.800 viviendas de uso turístico en Centro y Triana
  2. Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
  3. Éxito del llamamiento de Rancio: Santa Catalina se llena para celebrar el regreso de las campanadas
  4. El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
  5. El Heraldo del Porvenir se adelanta a este viernes para esquivar la lluvia: este es el horario y recorrido por el barrio
  6. El Heraldo de la Macarena vendrá con un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario
  7. La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031
  8. Las obras de Pagés del Corro traerán más cambios: nueva plaza en San Jacinto y un monumento a Rodrigo de Triana

Tres fallecidos por un brote de Gripe A en la residencia de la Santa Caridad de Sevilla

Tres fallecidos por un brote de Gripe A en la residencia de la Santa Caridad de Sevilla

Los venezolanos residentes en Andalucía: "Hay nerviosismo, alegría y fe en que todo saldrá bien"

Los venezolanos residentes en Andalucía: "Hay nerviosismo, alegría y fe en que todo saldrá bien"

En libertad el periodista salvadoreño detenido en Sevilla al solicitar asilo político

En libertad el periodista salvadoreño detenido en Sevilla al solicitar asilo político

Nuevas restricciones de tráfico en Sevilla: la calle Imagen cerrará por obras del tranvibús desde enero

Nuevas restricciones de tráfico en Sevilla: la calle Imagen cerrará por obras del tranvibús desde enero

La magia de Sevilla en 101TV: El Correo te ofrece el recorrido del Heraldo

La magia de Sevilla en 101TV: El Correo te ofrece el recorrido del Heraldo

Un herido tras colisionar su vehículo con una farola en la avenida Doctor Fedriani

Piden colaboración ciudadana para localizar a una mujer de 47 años desaparecida en Sevilla

Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata

Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata
Tracking Pixel Contents