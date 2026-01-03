En libertad el periodista salvadoreño detenido en Sevilla al solicitar asilo político

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la puesta en libertad del fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales, detenido este viernes en Sevilla cuando acudía a solicitar asilo político en España, después de que se activara una alerta de búsqueda y captura de Interpol que motivó su arresto.

Decisión de la Audiencia Nacional

Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha dejado en libertad a Rosales a la espera de que El Salvador pida formalmente la extradición del periodista, han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Solicitud de asilo y alerta de Interpol

Rosales acudió a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para solicitar protección internacional y un funcionario avisó a la Policía Nacional al activarse una circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional y extradición.

Orden de arresto desde El Salvador

La orden de arresto la emitió El Salvador por tráfico de bitcóins, según dijo a EFE la abogada que se ha hecho cargo de su representación legal.