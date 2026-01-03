La reforma del entorno del Lope de Vega derribará el local de ensayo de tres bandas: "Estamos desamparados, no hay plan B"

El entorno del teatro Lope de Vega se transformará a partir de este año. La Gerencia de Urbanismo ha licitado este viernes por más de 6,3 millones de euros las obras de reurbanización de este espacio histórico de Sevilla, en el que se levantarán jardines, zonas peatonales y un auditorio al aire libre. Pero para ello hace falta derribar las caracolas en las que ensayan tres bandas de música: la del Cristo de la Sangre, San Juan Evangelista y el Liceo. "Somos un colectivo muy grande, con muchos menores, y la verdad que nos sentimos bastante desamparados", aseguran dos de ellas.

Estos espacios de ensayo, ubicados en varios módulos prefabricados junto al Casino de la Exposición, están cedidos por el Ayuntamiento. Sin embargo, las formaciones musicales afectadas afirman que el Consistorio no les ha informado sobre posibles alternativas tras las demoliciones: "Ni a título personal ni a través del Consejo de Bandas se nos ha hablado de posible reubicación del local del ensayo. La callada por respuesta", señala Rafael Méndez, director de San Juan Evangelista. El Consistorio no ha contestado a las preguntas de este periódico hasta el momento.

"El Consejo no puede hacer más porque no lo están escuchando, y el Ayuntamiento no se ha dirigido a nosotros en ningún momento", apunta por su parte Reyes Ortiz, presidenta del Liceo de Sevilla. "No sabemos si va a ser dentro de un mes o dentro de un año, y llevamos ya mucho tiempo así", declara Ortiz. Si el proceso sigue los tiempos habituales, los trabajos en la zona arrancarían el próximo verano. Y el pliego de prescripciones técnicas es claro: "La principal actuación será demoler el edificio existente de las caracolas".

Sin local de ensayo "ni plan B"

"Estamos sin información, y no hay ningún plan B. A nivel de banda, estamos preocupados y desamparados", confiesa la presidenta del Liceo de Sevilla, una entidad que aglutina a cerca de un centenar de músicos, entre componentes y alumnos de la escuela. "Intentaremos buscar alternativas porque ni nos han ofrecido propuestas viables ni tenemos muchas opciones. Lo ideal sería quedarnos en la ciudad, aunque está complicado".

En la misma línea se manifiesta Rafael Méndez, al frente de la trianera banda de San Juan Evangelista: "Estamos sin saber qué hacer, con incertidumbre". "No tenemos constancia de cómo, cuándo ni adónde podríamos irnos. Nos gustaría reubicarnos lo más cerquita posible de nuestro barrio, Triana, pero el Ayuntamiento es quien debe poner proponer algo", subraya Méndez a El Correo de Andalucía.

Sin fecha límite ni reformas

A estas formaciones se les plantea además otro dilema: hasta que se inicien las obras, ¿acondicionan sus locales o no? "El mantenimiento es inexistente, las caracolas a nivel exterior están peor que nunca. Se nota la dejadez del Ayuntamiento porque saben que las van a retirar", asegura Reyes Ortiz. "Lo vivimos con preocupación: no invertimos dinero en tenerlo en condiciones, porque si nos van a robar o a derribarlo todo…".

"Se han llevado los hierros de las naves, no se han arreglado las luces...", enumera Rafael Méndez. "Pero estamos en el día a día sin poder hacer reformas de calado, solo lo mínimo para que los chavales de la escuela puedan estar en unas condiciones dignas. Si nos dieran al menos una fecha límite, sabríamos si merece la pena arreglar cosas o no", señala este director musical. "Estamos en una situación de indefensión".

Jardines, peatones y un auditorio

En total, esta reurbanización prevé transformar más de 30.000 metros cuadrados en un enclave emblemático de la ciudad, muy cerca de la Plaza de España. Así, el área de actuación está delimitada "por todo el entorno cerrado de los jardines de Lope de Vega, así como las calles perimetrales de paseo de las Delicias, avenida María Luisa, calle Rábida y Palos de la Frontera".

Los objetivos esenciales de esta intervención "se centran en la puesta en valor de la importancia histórica y patrimonial de este lugar, mejorando la accesibilidad y sostenibilidad ambiental, recuperando el carácter de esparcimiento y ocio que tuvo en el momento de su creación para la Exposición Iberoamericana del 1929", según el pliego de prescripciones. También se plantea primar "la calidad ambiental y paisajista" y dotar a este enclave "del equipamiento necesario para consolidarlo como referencia de convivencia y disfrute ciudadano".

Para llevar a cabo el proyecto, el Ayuntamiento ha destinado más de 6,3 millones de euros (impuestos incluidos), según el valor estimado del contrato. Los primeros trabajos podrían iniciarse este próximo verano, y se prolongarían durante 13 meses, tal como establece el plazo de ejecución. Es decir: el entorno del Lope de Vega estrenaría nuevo aspecto en el otoño de 2027, si todo el proceso va según lo previsto. Tiempo de sobra para las celebraciones del centenario de la Exposición Iberoamericana.