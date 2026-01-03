La magia de Sevilla en 101TV: El Correo te ofrece el recorrido del Heraldo

101TV ofrecerá en directo, también desde El Correo de Andalucía, el recorrido del Heraldo Real de Sevilla este domingo 4 de enero, a partir de las 16.30 horas. Como antesala de la Cabalgata de Reyes Magos, un gran séquito de beduinos recogerá las cartas que los más pequeños han escrito a Sus Majestades. Asimismo, en el plano musical, la comitiva estará acompañada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes y la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes.

Esta edición, el Heraldo Real estará encarnado por el empresario sevillano Sergio García Real, vinculado durante toda su trayectoria profesional al sector textil. Hermano de las hermandades del Gran Poder, Museo, Esperanza de Triana y la Estrella.

El Correo de Andalucía se suma a la retransmisión de 101 Televisión, como ya hizo durante el pregón que dio el humorista y presentador Manu Sánchez desde la sede del Ateneo para anunciar la llegada de los Reyes de Oriente. Ambos medios de comunicación firman una alianza que, con gran éxito, acerca a los sevillanos la vida en directo de la ciudad y alguna de sus momentos más mágicos con una retransmisión que dirigirá el periodista de 101 TV, Alberto Romera.

El periodista Alberto Romera será el encargado de la retransmisión del Heraldo en Sevilla desde 101 Televisión. / 101 TV

Recorrido hacia el Ayuntamiento

El recorrido de este año presenta varias modificaciones debido a las obras que se están ejecutando en distintos puntos del centro de Sevilla. El Heraldo iniciará su salida a las 17.00 horas desde la sede del Ateneo, situada en la calle Orfila, para adentrarse posteriormente en las principales vías del casco histórico.

Este será el recorrido que seguirá la comitiva del Heraldo Real para llegar al Ayuntamiento de la ciudad: Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución, Ayuntamiento.

Itinerario de regreso al Ateneo

En su llegada al Ayuntamiento de Sevilla, el Heraldo Real recibirá simbólicamente las llaves de la ciudad de manos del alcalde, quien le concederá la venia para que Sus Majestades los Reyes Magos puedan traer los regalos a todos los niños y niñas de la capital hispalense.

Tras este momento, la comitiva emprenderá el camino de regreso hacia la Docta Casa siguiendo el siguiente itinerario: Plaza Nueva, Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega, Orfila.