Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca AndalucíaPisos turísticosRancio Santa CatalinaConstrucciones ilegalesMundial 2030Desaparecida Sevilla
instagramlinkedin

En Directo

La magia de Sevilla en 101TV: El Correo te ofrece el recorrido del Heraldo

El empresario sevillano Sergio García Real, vinculado al sector textil, será el Heraldo Real en Sevilla, que recibirá las llaves de la ciudad de manos del alcalde en el Ayuntamiento

Cortejo del Heraldo del pasado año.

Cortejo del Heraldo del pasado año. / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

101TV ofrecerá en directo, también desde El Correo de Andalucía, el recorrido del Heraldo Real de Sevilla este domingo 4 de enero, a partir de las 16.30 horas. Como antesala de la Cabalgata de Reyes Magos, un gran séquito de beduinos recogerá las cartas que los más pequeños han escrito a Sus Majestades. Asimismo, en el plano musical, la comitiva estará acompañada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes y la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes.

Esta edición, el Heraldo Real estará encarnado por el empresario sevillano Sergio García Real, vinculado durante toda su trayectoria profesional al sector textil. Hermano de las hermandades del Gran Poder, Museo, Esperanza de Triana y la Estrella.

El Correo de Andalucía se suma a la retransmisión de 101 Televisión, como ya hizo durante el pregón que dio el humorista y presentador Manu Sánchez desde la sede del Ateneo para anunciar la llegada de los Reyes de Oriente. Ambos medios de comunicación firman una alianza que, con gran éxito, acerca a los sevillanos la vida en directo de la ciudad y alguna de sus momentos más mágicos con una retransmisión que dirigirá el periodista de 101 TV, Alberto Romera.

El periodista Alberto Romera será el encargado de la retransmisión del Heraldo en Sevilla desde 101 Televisión.

El periodista Alberto Romera será el encargado de la retransmisión del Heraldo en Sevilla desde 101 Televisión. / 101 TV

Recorrido hacia el Ayuntamiento

El recorrido de este año presenta varias modificaciones debido a las obras que se están ejecutando en distintos puntos del centro de Sevilla. El Heraldo iniciará su salida a las 17.00 horas desde la sede del Ateneo, situada en la calle Orfila, para adentrarse posteriormente en las principales vías del casco histórico.

Este será el recorrido que seguirá la comitiva del Heraldo Real para llegar al Ayuntamiento de la ciudad: Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución, Ayuntamiento.

Itinerario de regreso al Ateneo

En su llegada al Ayuntamiento de Sevilla, el Heraldo Real recibirá simbólicamente las llaves de la ciudad de manos del alcalde, quien le concederá la venia para que Sus Majestades los Reyes Magos puedan traer los regalos a todos los niños y niñas de la capital hispalense.

Noticias relacionadas y más

Tras este momento, la comitiva emprenderá el camino de regreso hacia la Docta Casa siguiendo el siguiente itinerario: Plaza Nueva, Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega, Orfila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla permitirá legalizar 1.800 viviendas de uso turístico en Centro y Triana
  2. Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
  3. Éxito del llamamiento de Rancio: Santa Catalina se llena para celebrar el regreso de las campanadas
  4. El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
  5. El Heraldo del Porvenir se adelanta a este viernes para esquivar la lluvia: este es el horario y recorrido por el barrio
  6. El Heraldo de la Macarena vendrá con un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario
  7. La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031
  8. Las obras de Pagés del Corro traerán más cambios: nueva plaza en San Jacinto y un monumento a Rodrigo de Triana

Tres fallecidos por un brote de Gripe A en la residencia de la Santa Caridad de Sevilla

Tres fallecidos por un brote de Gripe A en la residencia de la Santa Caridad de Sevilla

Los venezolanos residentes en Andalucía: "Hay nerviosismo, alegría y fe en que todo saldrá bien"

Los venezolanos residentes en Andalucía: "Hay nerviosismo, alegría y fe en que todo saldrá bien"

En libertad el periodista salvadoreño detenido en Sevilla al solicitar asilo político

En libertad el periodista salvadoreño detenido en Sevilla al solicitar asilo político

Nuevas restricciones de tráfico en Sevilla: la calle Imagen cerrará por obras del tranvibús desde enero

Nuevas restricciones de tráfico en Sevilla: la calle Imagen cerrará por obras del tranvibús desde enero

La magia de Sevilla en 101TV: El Correo te ofrece el recorrido del Heraldo

La magia de Sevilla en 101TV: El Correo te ofrece el recorrido del Heraldo

Un herido tras colisionar su vehículo con una farola en la avenida Doctor Fedriani

Piden colaboración ciudadana para localizar a una mujer de 47 años desaparecida en Sevilla

Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata

Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata
Tracking Pixel Contents