El Mundial 2030 fuerza una gran mudanza: la agencia cultural de la Junta se marcha al Pabellón del Futuro en dos años

Las obras en el Estadio de La Cartuja en Sevilla siguen su curso a buen ritmo para tener listo este campo como una de las sedes donde se disputará el Mundial 2030. Por esta razón, las instituciones que actualmente ocupan los bajos del Estadio están adecuando su día a día a esta gran intervención. En algunos casos, algunas de estas oficinas tendrán que mudarse cuando el avance de la obra haga imposible compaginar ambas actividades.

Una de ellas es la Agencia de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el brazo ejecutor de las principales políticas públicas con el sector cultural, con más de 215 trabajadores, entre personal administrativo, técnico, docente y el alumnados del programa formativo de la Agencia. La Agencia será una de las grandes instituciones que salgan definitivamente del Estadio de la Cartuja: su destino definitivo será el Pabellón del Futuro, como ha informado el ejecutivo autonómico tras la última reunión del Consejo de Gobierno.

Para esta gran mudanza el gobierno andaluz ha autorizado una ampliación de capital de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa), que permitirá completar la reforma integral y adaptación del que fuera Pabellón del Futuro en la Exposición Universal de Sevilla en 1992. La ampliación de capital de Epgasa en 4,3 millones de euros posibilitará retomar un proyecto que quedó suspendido en 2020 por la paralización administrativa que supuso el Covid 19. La intervención supondrá una inversión total de 6,7 millones de euros, incluyendo el proyecto, las licencias y la ejecución. Afectará a una superficie de 4.700 metros cuadrados útiles y 6.110 metros cuadrados construidos. Los trabajos se prolongarán durante 24 meses y habilitarán entre 175 y 215 puestos de trabajo.

El proyecto de adaptación del Pabellón del Futuro como sede de la Agencia de Instituciones Culturales quedó suspendido en 2020 por la paralización administrativa que supuso el Covid 19

"El traslado de la Agencia al Pabellón del Futuro de la Expo 92 no sólo asegura la conservación de un edificio emblemático de la muestra universal, sino que permitirá ahorrar en torno a 600.000 euros anuales en el alquiler de su actual sede, en el Estadio de la Cartuja, que debe abandonar, en cualquier caso, para la ejecución de las obras necesarias para adaptar el estadio como sede del Mundial de Fútbol de 2030", se explicó en una nota tras el Consejo de Gobierno.

La Agencia tiene ahora tres contratos de alquiler en el Estadio de la Cartuja

Ya el pasado 18 de diciembre, la Consejería de Hacienda publicó la Memoria Justificativa de Transferencia de créditos en la que argumentaba que "como consecuencia de la obra que la Sociedad Estadio de la Cartuja de Sevilla S. A., como consecuencia de las actuaciones de obras que la sociedad pretende iniciar para la adecuación del estadio como sede del Mundial de Fútbol 2030. Por lo tanto la Agencia se ve obligada a modificar la ubicación de las sedes afectadas".

Como se explica en este documento, actualmente la Agencia de Instituciones Culturales tiene suscritos tres contratos de arrendamiento que suponen la ocupación de aproximadamente nos 5.250 metros cuadrado de superficie. Esta mudanza futura supondrá un ahorro ssignificativo en materia de alquiler de las oficinas y salas que ocupa actualmente en La Cartuja.

El Pabellón "centralizará" a todos los trabajadores de la Agencia en un edificio

Como han confirmado fuentes de la Consejería a este periódico, "los trabajadores seguirán en sus actuales ubicaciones" en tanto que dure las obras de adaptación del Pabellón del Futuro y cuando se terminen estos trabajos se mudarán todas las unidades de la Agencia de Instituciones Culturales, incluido el Ballet Flamenco de Andalucía. Cuando hace un año, el BFA tuvo que abandonar su tradicional ubicación en las naves de la calle Calatrava, donde había estado casi 30 años, espacio donde el Ayuntamiento ubicó cocheras para la Policía Local, la delegada de Cultura terció en la polémica ofreciendo la Real Fábrica de Artillería como sede. Sin embargo, finalmente, esta opción se ha descartado por completo.

En el escrito de Hacienda se recuerda que "aunque en este pabellón ya se han llevado a cabo obras de conservación, el edificio mantiene aún su estructura y configuración interna originarias, diseñadas para satisfacer el uso cultural y expositivo con el que fue concebido para la Expo 92. La puesta en uso administrativo del ala sur del Pabellón requiere de una previa reforma integral que permita la actualización y modernización de las instalaciones". "El Pabellón permitiría la centralización en un único inmueble público de los recursos de la Agencia", defiende Patrimonio en su memoria.