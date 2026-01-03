Nuevas restricciones de tráfico en Sevilla: la calle Imagen cerrará por obras del tranvibús desde enero
La línea de tranvibús, que unirá Santa Justa y Plaza del Duque, afectará a las líneas 13 y 14 de Tussam, que modificarán su recorrido mientras avanzan los trabajos en el centro de Sevilla
Nuevas restricciones al tráfico en el centro de Sevilla por las obras del tranvibús. Estas son todas las modificaciones que debes conocer para los próximos días para los coches en el centro de la ciudad mientras avanzan los trabajos que conectarán en un carril rápido y único para Tussam la estación de Santa Justa con el centro de la ciudad y que dará continuidad además a este medio de transporte desde Sevilla Este.
Como consecuencia del avance de las obras del carril bus segregado para el bus de tránsito rápido (BTR) Santa Justa-Plaza del Duque, está previsto el corte de forma total la calle Imagen, en el tramo de la Plaza de la Encarnación, desde el próximo 8 de enero hasta la segunda quincena de febrero, aproximadamente.
Las variaciones del plan de tráfico aprobado respecto a la situación anterior son las siguientes, según informa el Ayuntamiento de Sevilla:
- Apertura total al tráfico rodado de la calle Campana hasta Santa María de Gracia.
- Mientras no esté abierto al tráfico el paso Orfila-Cuna, el acceso a garajes en las calles Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente por Santa Maria de Gracia-Vargas Campos.
- El acceso a la Plaza de la Encarnación para carga y descarga se realizará por Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, que cambian de sentido en consecuencia.
- Las líneas 13 y 14 de Tussam recuperan su itinerario habitual, prolongando su recorrido de ida hasta la parada en Plaza del Duque e iniciando el itinerario de vuelta en la parada Campana (Sierpes). Desde este punto, continúan por la calle Santa María de Gracia hasta la Alameda de Hércules.
Recorrido del tranvibús
La línea de tranvibús llegará a la Campana y la Plaza del Duque en la segunda mitad de 2026, "después del verano". Es la previsión que se maneja en Tussam para este autobús que desde el pasado mes de septiembre conecta Sevilla Este y Torreblanca con Nervión, a la espera de su ampliación hasta el centro. El recorrido será de unos 25 minutos, con tiempos de espera de entre cuatro y cinco minutos en las paradas. Y los 16 autobuses que harán este servicio de esta TB1 se espera que transporten a una media de entre 18.000 y 20.000 viajeros diarios.
Esta ampliación será una realidad una vez culminen las obras, que comenzaron a finales de septiembre tanto en Campana como en José Laguillo y durarán 10 meses, llegando a finales de julio. El denominado bus de tránsito rápido (BTR) conectará la estación de Santa Justa con la Plaza del Duque a lo largo de 2,01 kilómetros, con nueve andenes y seis paradas. Ya lo hace a lo largo de 8,2 kilómetros y 13 paradas en el primer tramo. Las nueve nuevas paradas serán las siguientes: Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). En Santa Justa, frente al último andén de la fase anterior, se construirá otro en la avenida José Laguillo, en el frontal de la estación.
- La vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla permitirá legalizar 1.800 viviendas de uso turístico en Centro y Triana
- Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
- Éxito del llamamiento de Rancio: Santa Catalina se llena para celebrar el regreso de las campanadas
- El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
- El Heraldo del Porvenir se adelanta a este viernes para esquivar la lluvia: este es el horario y recorrido por el barrio
- El Heraldo de la Macarena vendrá con un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario
- La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031
- Las obras de Pagés del Corro traerán más cambios: nueva plaza en San Jacinto y un monumento a Rodrigo de Triana