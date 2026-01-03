Nuevas restricciones de tráfico en Sevilla: la calle Imagen cerrará por obras del tranvibús desde enero

Nuevas restricciones al tráfico en el centro de Sevilla por las obras del tranvibús. Estas son todas las modificaciones que debes conocer para los próximos días para los coches en el centro de la ciudad mientras avanzan los trabajos que conectarán en un carril rápido y único para Tussam la estación de Santa Justa con el centro de la ciudad y que dará continuidad además a este medio de transporte desde Sevilla Este.

Como consecuencia del avance de las obras del carril bus segregado para el bus de tránsito rápido (BTR) Santa Justa-Plaza del Duque, está previsto el corte de forma total la calle Imagen, en el tramo de la Plaza de la Encarnación, desde el próximo 8 de enero hasta la segunda quincena de febrero, aproximadamente.

Las variaciones del plan de tráfico aprobado respecto a la situación anterior son las siguientes, según informa el Ayuntamiento de Sevilla:

- Apertura total al tráfico rodado de la calle Campana hasta Santa María de Gracia.

- Mientras no esté abierto al tráfico el paso Orfila-Cuna, el acceso a garajes en las calles Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente por Santa Maria de Gracia-Vargas Campos.

- El acceso a la Plaza de la Encarnación para carga y descarga se realizará por Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, que cambian de sentido en consecuencia.

- Las líneas 13 y 14 de Tussam recuperan su itinerario habitual, prolongando su recorrido de ida hasta la parada en Plaza del Duque e iniciando el itinerario de vuelta en la parada Campana (Sierpes). Desde este punto, continúan por la calle Santa María de Gracia hasta la Alameda de Hércules.

Recorrido del tranvibús

La línea de tranvibús llegará a la Campana y la Plaza del Duque en la segunda mitad de 2026, "después del verano". Es la previsión que se maneja en Tussam para este autobús que desde el pasado mes de septiembre conecta Sevilla Este y Torreblanca con Nervión , a la espera de su ampliación hasta el centro . El recorrido será de unos 25 minutos, con tiempos de espera de entre cuatro y cinco minutos en las paradas. Y los 16 autobuses que harán este servicio de esta TB1 se espera que transporten a una media de entre 18.000 y 20.000 viajeros diarios.