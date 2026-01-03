La pastelería de Sevilla que ha enamorado a Amazon: le ha encargado 3.100 roscones de Reyes para sus trabajadores

Preparar 3.100 roscones personalizados para Navidad en apenas unos días. Esta es la petición que ha recibido una pastelería de Sevilla del gigante comercial Amazon tras probar sus dulces navideños creados de forma totalmente artesanal y con masa madre.

Todo comenzó cuando la encargada de Marketing de Amazon España visitó la panadería de La Dulcíssima en Coria del Río, que se une a la que tiene la firma en Isla Mayor.

Cómo surge el pedido de roscones de Reyes desde Amazon España

Tras probar sus famosos roscones de Reyes, elaborados de forma artesanal, con huevos frescos y masa madre, sin conservantes ni aditivos, la encargada de Amazon tuvo una idea: regalar un roscón para cada uno de los vendedores de la empresa internacional en España.

Un gesto que le llevó a encargar 3.100 roscones de Reyes, uno por cada vendedor. "Cuando dijimos que sí, no sabíamos dónde nos habíamos metido. Pero lo que sí sabemos es que lo conseguiremos", ha señalado el equipo de La Dulcíssima a través de sus redes sociales.

Decoración especial y entrega del pedido a Amazon España

En su perfil, han querido compartir con sus seguidores tan ardua tarea, que les ha llevado a amasar, rellenar y hornear 3.100 roscones de Reyes en tiempo récord y con decoración especial con el emblemático azul de Amazon para completar este encargo.

"Hemos trabajado a toda velocidad para tener todos los encargos listos", han continuado diciendo tras explicar que su mayor hándicap era adquirir toda la materia prima necesaria, encontrar dónde conservar un pedido tan grande y prepararlo todo para su envío.

Los roscones favoritos de Amazon, desde Sevilla

Pero, a pesar de las dificultades y la envergadura de este objetivo, el equipo de pasteleras ha logrado su cometido y entregar sus roscones personalizados a Amazon España: "Nuestros roscones son los favoritos de Amazon".

Sin embargo, no solo los trabajadores de Amazon podrán disfrutar de los roscones de este negocio sevillano, sino que el resto de la ciudadanía todavía puede pedir una de sus creaciones navideñas.

Tamaños y precios de los roscones: mini, pequeño y grande

Para ello, puede adquirir sus roscones tanto en su versión 'mini', de 130 gramos y a un precio de entre 2,50 y 3,50 euros; hasta el pequeño, de entre 750 y 850 gramos y un precio desde 16 euros: y el grande, con entre 1,3 y 1,4 kilos de peso y un precio desde 23 euros.

Todos ellos se pueden comprar hasta fin de existencias tanto en sus sabores clásicos, de nata y de trufa, como en sus creaciones gourmet, de Lotus, pistacho, Kinder, Nutella, turrón y crema.

Opciones sin lactosa en esta panadería de Sevilla

A estos se han sumado este año dos nuevos sabores: de praliné de nueces con toffee de caramelo salado y el de cacahuetes fritos con toffee de miel.

Además, este negocio cuenta con opciones para los intolerantes a la lactosa, con sabores como crema, Lotus y nata, todos ellos sin lactosa.