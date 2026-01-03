Piden colaboración ciudadana para localizar a una mujer de 47 años desaparecida en Sevilla

La Red Digital de Emergencias Policial y Seguridad ha publicado una alerta por desaparición en sus redes sociales para localizar a una mujer de 47 años desaparecida en Sevilla, de la que no se tienen noticias desde hace casi 48 horas. La denuncia fue interpuesta ayer en la comisaría de Nervión, después de que la familia perdiera todo contacto con ella.

Según la información facilitada por sus allegados, la mujer desapareció el día 1 y desde entonces no responde a las llamadas ni mensajes de su teléfono móvil, algo que resulta especialmente preocupante para su entorno más cercano. La familia asegura que nunca había ocurrido una situación similar, ya que no solía ausentarse de su domicilio, no padece ninguna enfermedad y no existían antecedentes que hicieran prever una desaparición.

En el momento de su desaparición, la mujer vestía un pantalón vaquero, llevaba botines deportivas Skechers negras y portaba un bolso negro. Esta descripción ha sido difundida para facilitar su identificación por parte de la ciudadanía.

Las fuerzas de seguridad han solicitado la colaboración ciudadana y piden que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se ponga en contacto de inmediato con la Policía a través del 112 o en la comisaría más cercana.