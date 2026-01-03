Giro en la previsión: Aemet rebaja la probabilidad de lluvia en Sevilla a un día de la Cabalgata

Andalucía ha amanecido este domingo con cielos cubiertos y con precipitaciones moderadas y persistentes en el tercio occidental, acompañadas de algunas tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología volverá a activar a las 9 de la mañana y hasta la medianoche el aviso amarillo por lluvia y viento en Almería y el naranja en Cádiz (litoral y Estrecho) y Málaga (comarca de Ronda, Sol y Guadalhorce).

Las previsiones de lluvia para el próximo 5 de enero, día de la Cabalgata de Reyes en Sevilla, han mejorado de forma notable en las últimas horas. Según los últimos datos meteorológicos, la probabilidad de precipitaciones ha descendido del 65% al 5% entre la jornada de ayer y hoy, lo que apunta a un escenario mucho más favorable para la celebración del desfile.

Y es que, según ha explicado este viernes el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, a partir de este sábado se espera que dicha borrasca entre por el Golfo de Cádiz, dejando "precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia de Huelva".

Para el lunes, día 5, el portavoz de la Aemet ha indicado que en la parte occidental de Andalucía -provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz- "no se esperan precipitaciones", mientras que en la parte oriental -provincias de Almería, Granada y Jaén- "sí que se espera lluvia", y en las provincias intermedias -Córdoba y Málaga-, "se esperan precipitaciones, pero no de larga duración".

La borrasca 'Francis' modifica en el recorrido de cabalgatas de Reyes en Andalucía El paso de la borrasca 'Francis', que va a provocar un episodio de lluvias y nevadas en España durante los próximos días, ha motivado que algunos municipios de Andalucía vayan a adelantar la celebración de sus cabalgatas de Reyes Magos, previstas inicialmente para el lunes, 5 de enero, mientras que en otros puntos se va a modificar el recorrido de los cortejos. En este contexto, varios ayuntamientos de la provincia de Almería han comenzado a adelantar la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos a este sábado, 3 de enero, ante dicha previsión de fuertes lluvias asociadas a la borrasca 'Francis' para el lunes. Hasta el momento, municipios como Vera, Huércal de Almería, Carboneras, Albox, Garrucha, Cantoria, Los Gallardos, Macael o Níjar han confirmado cambios en la programación, que han sido difundidos bien a través de comunicados oficiales o de los perfiles de los ayuntamientos en redes sociales, sin descartar que en las próximas horas se sumen nuevas localidades.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios y las máximas descenderán, salvo en el litoral mediterráneo.

Los vientos soplarán flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes en el litoral atlántico.