"Por fin vamos a poder volver": los venezolanos celebran en Sevilla la caída de Maduro

A Julia le bailaban los pies. Fue de las primeras venezolanas en llegar a la Plaza de España de Sevilla este sábado para festejar la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. Era un júbilo de alegría, pero cuando hablaba sus ojos amenazaban con mojar sus cachetes igualando a la tarde, rememoraba todo lo pasado. Junto a otra compatriota decía a El Correo de Andalucía: "Y no te cuento más porque me vas a llamar exagerada". Cuando miran al futuro, la mayoría piensa en lo mismo que Auxiliadora: "Por fin vamos a poder volver a Venezuela".

Sevilla cuenta con 3.865 venezolanos censados. A pesar de la copiosa lluvia, un par de decenas se concentraron en la zona central de la plaza de España para celebrar los bombardeos y la caída del gobierno de Nicolás Maduro. "Todo se hizo sin cobrar víctimas civiles", referían. "Trump es nuestro líder", llegaba a apuntar Julia.

Los congregados estaban felices. Solo hacía faltas verles las caras: "Hoy por fin podemos venir a una concentración a celebrar". Entre gritos de "viva la libertad", "viva Venezuela" y "viva la democracia", bromeaban con lo pasado y el futuro. "Ahora podemos ir a Estados Unidos a visitar a Maduro en vez de a la Estatua de la Libertad", refería uno de ellos mientras los demás reían. Otra persona celebraba la caída de un misil americano en el Cuartel de la Montaña. "Lo cremaron de nuevo", bromeaban sobre el lugar donde se encuentran los restos de Hugo Chávez.

Los venezolanos de Sevilla se unieron para cantar el himno y otras canciones emotivas con las que cayeron las lágrimas. La que más sonó fue aquella de "y ya cayó, y ya cayó, este gobierno ya cayó".

Muchos de ellos se agacharon a firmar una enorme bandera portaba Auxiliadora Piñero. "La llevo desde 2014 a todas las concentraciones", explica la dueña de un emblema con un crespón negro por "todos los niños que murieron en este tiempo". En ella rezan multitud de peticiones de venezolanos en España. "Por mi país libre", "Javier con María Corinna", "quiero vivir en paz", "esperanza", "Viva Venezuela libre".

Imagen de los venezolanos festejando en la Plaza de España de Sevilla la caída de Maduro. / Domingo Díaz

"Ha sido una noticia maravillosa"

La activista de Venezolanos en Sevilla Auxiliadora Piñero apunta que este es el primer paso "para abandonar la narcodictadura y comenzar la democracia". Sin embargo, cree que esto es solo el inicio del "camino final", aunque con la "esperanza" de que Venezuela recupere "la democracia, la libertad y la paz".

El hecho de que la administración Trump haya bombardeado Caracas para capturar a Maduro ha levantado la suspicacia de distintos actores internacionales. Sin embargo, para Piñero no ha sido así. "Desde el principio ha habido mucha confusión de qué era lo que iba a hacer Estados Unidos, si iba a invadir o iba a realizar una extracción. De momento hizo lo segundo e imagino que es una estrategia pensada desde hace mucho tiempo e hicieron los bombardeos para disuadir, no los hizo en contra de los venezolanos, sino en sitios estratégicos militares y extrajeron a la pareja que usurpaba la presidencia y van camino de ser enjuiciados".

La caída de Maduro para Piñero solo será la primera. "Detrás de esto hay muchas cabezas aún, los tentáculos del chavismo son muy largos y tienen mucha gente de la liga de los malos malísimos, como yo les digo. Ahí todos han chupado de los beneficios y se han repartido las prevendas para silenciar voces. Es la hora de cobrar y lo estamos logrando".

Piñero espera que ahora Edmundo González, "nuestro presidente electo", pueda hacerse "cargo de la presidencia, se proclame y comience la transición pacífica, que era lo que queríamos todos".

Delcy Rodríguez, en el punto de mira

Para los venezolanos que están en Sevilla, la captura de Maduro no debe ser la única. Espera que a ellos les sigan otros integrantes de su gobierno como Delcy Rodríguez, que según la Constitución debe sustituir al mandamás capturado, su hermano Jorge Rodríguez, Padrino López o Diosdado Cabello. "Tengo muchas ganas de ver apresados a los hermanos Rodríguez", exponía una de las venezolanas presentes en la celebración de Plaza de España. Las ganas de venganza con el resto de dirigentes también eran expresadas.

Por el momento, Delcy Rodríguez parece ser la señalada para comenzar la transición. Según apuntó Donald Trump en rueda de prensa: "Hay una vice que la puso Maduro, que juró ante él. Ella acaba de tener una larga charla con Marco Rubio y dijo 'haremos lo que necesiten'". Es decir, señaló a Rodríguez como colaboradora en el nuevo periodo que se abre. "Creo que ella fue muy cortés. Ella no tiene otra oportunidad, lo vamos a hacer bien", añadió el multimillonario norteamericano.