Aficionados del Betis se quedan sin poder regresar a Sevilla por una avería de un tren en Atocha

Decenas de aficionados del Betis se vieron obligados este domingo por la noche a permanecer en Madrid al no poder regresar a Sevilla debido a una avería en el tren de las 21.00 horas de la compañía Ouigo, que debía partir de la estación de Atocha.

Los hinchas del Betis, tras presenciar en el estadio Santiago Bernabéu el partido de LaLiga EA Sports frente al Real Madrid, se trasladaron a la estación de Atocha, donde comprobaron que su tren con destino a Sevilla había sido cancelado.

Fuentes de la compañía Ouigo comunicaron a los viajeros, que mostraban su desazón en redes sociales, que “a través del correo electrónico asociado a la reserva y vía WhatsApp, se ha informado a todos los pasajeros sobre la cancelación y sobre las opciones disponibles, que incluyen viajar en otro tren o solicitar el reembolso del importe de los billetes, además de una compensación adicional del 200 %”.

Fuentes del Real Betis indicaron a Efe que el club se mantiene pendiente de la incidencia, ya que incluso algún empleado tenía previsto desplazarse en ese tren.

Según informa el Real Betis, “algunos aficionados han optado por alquilar un coche y regresar a Sevilla”, mientras que otros han decidido esperar a este lunes y acogerse a las alternativas ofrecidas por Ouigo, como viajar en otro tren y recibir la compensación estipulada para este tipo de incidencias.