Todo lo que debes saber de la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla este 2026: recorrido, horario y novedades

Sevilla está preparada para recibir a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente como antesala de la que sin duda es una de las noches más magicas del año. El Heraldo ya recogió este domingo las llaves de la ciudad sin que el público se arredrara por la lluvia y los beduinos ya tienen las cartas de los niños sevillanos que fueron a dejar sus deseos en buenas manos. Este año, la Cabalgata de Reyes de Sevilla llega con novedades y nuevo recorrido por las obras.

La lluvia, que ha hecho acto de presencia en los días previas y amenazaba el recorrido de sus majestades, parece que puede dar una tregua aunque hay que estar muy atentos al cielo por si hay cambios obligados en los horarios de salida. De momento, Aemet vaticina que el cielo puede dar un respiro. Esto es todo lo que tienes que saber para no perderte en Sevilla una de las jornadas que más ilusión deja en sus calles.

El Correo de Andalucía te ofrecerá en directo el paso de los Reyes Magos por Sevilla de la mano de la retransmisión de 101 Televisión, que desembarca con todo su equipo para que no te pierdas ni un solo detalle durante el cortejo de sus Majestades. Este año, la organización ha adelantado media hora la salida de cortejo. Será a las 16.00 horas cuando comience el recorrido desde el Rectorado hacia Palos de la Frontera. Eso sí, la hora de recogida será a misma y estará entre las 22.00 h y las 22.30 h.

Nuevo recorrido

Las obras en la ciudad ha provocado que la Cabalgata de Reyes modifique su recorrido: cambia Pagés del Corro por Esperanza de Triana. Como novedad, también hará parte de su itinerario por la avenida República Argentina hasta Plaza de Cuba para adentrarse después por Asunción. Nuevo itinerario de la Cabalgata:

Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera)

Glorieta de San Diego

Avenida del Cid

Plaza Don Juan de Austria

Menéndez y Pelayo

Recaredo

María Auxiliadora

Ronda de Capuchinos

Muñoz León

Resolana

Feria

Correduría

Plaza de Europa

Trajano

Plaza del Duque de la Victoria

Plaza de la Campana

O’Donnell

Plaza de la Magdalena

Murillo

San Pablo

Reyes Católicos

Puente de Isabel II

Plaza del Altozano

San Jacinto

Esperanza de Triana

República Argentina

Plaza de Cuba

Asunción

Virgen de Luján

Glorieta de las Cigarreras

Puente de los Remedios

Glorieta de los Marineros Voluntarios

Paseo de las Delicias

Avenida de Roma

Palos de la Frontera

El Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo especial que comienza a las 14 horas. Una hora antes de la llegada de la comitiva tendrán que estar retirados veladores, sillas y cualquier elemento en la zona de tránsito peatonal. A las 16:00 horas es la salida de la comitiva desde la Universidad de Sevilla. La Policía Local activará los cortes con antelación a la llegada de las carrozas, según la afluencia de personas. Estos cortes se mantendrán hasta la finalización de los trabajos de limpieza de Lipasam, normalizando el estado de las vías.

La entrada de la comitiva se espera a las 22:15 horas. Se recomienda consultar por horas como afectará a los cortes de tráficos. Asimismo el Ayuntamiento de Sevilla pide respetar las líneas rojas fijadas en el recorrido y recomienda elegir zonas amplias para ver la comitiva de los Reyes Magos.

Una cabalgata inclusiva

La Cabalgata de Sevilla tendrá por primera vez un espacio libre de música para niños con autismo. Las bandas, los vehículos y los beduinos deberán guardar silencio desde la Glorieta de Marineros Voluntarios hasta el Palacio de San Telmo.

El Ateneo de Sevilla, respondiendo a una demanda de las familias, ha apostado por acotar un trozo del recorrido, concretamente el que va desde la Glorieta de Marineros Voluntarios hasta el Palacio de San Telmo, sin ruidos. Es, en palabras del propio presidente del Ateneo, Emilio A. Boja Malavé, una iniciativa "experimental" que se ha coordinado junto al Ayuntamiento de Sevilla y a algunas asociaciones de la ciudad. Tienes toda la información en este enlace: La Cabalgata de Sevilla tendrá por primera vez un espacio libre de música para niños con autismo.

Quiénes son los Reyes Magos este año 2026

Melchor, Gaspar y Baltasar. O lo que es lo mismo: Iván Bohórquez Domecq, Juan Ignacio Zafra y Juan Manuel Moreno. Hace seis meses que el Ateneo de Sevilla anunció los nombres y apellidos de quienes conformarían el cortejo real de la Cabalgata de Reyes 2026 . Este año, además de la muy mediática presencia del presidente de la Junta, que encarnará al Rey Baltasar, también se subirán a las carrozas reales un jiennense y un jerezano conocidos por sus dilatadas carreras profesionales en el sector empresarial y financiero. ¿Quién hay detrás de las impresionantes túnicas, casacas y atuendos que lucirán sus majestades?

Autobuses gratuitos

Los autobuses urbanos de Tussam serán gratuitos el próximo 5 de enero a partir de las 15:00 horas, con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla , a excepción de la línea especial Aeropuerto, que mantendrá su tarifa habitual.

Además de la gratuidad, Tussam pondrá en marcha un dispositivo especial de refuerzo, incrementando la oferta de las líneas radiales hasta en un 100%. El servicio contará con 80 vehículos adicionales, principalmente en horario de tarde, lo que en algunas líneas supondrá duplicar la oferta habitual de un día laborable.

Los refuerzos se aplicarán desde las 15:00 horas y hasta la finalización del servicio, cubriendo todo el horario previsto para el recorrido de la Cabalgata. Las líneas de mayor demanda, como la 12, 13, 27 y 32, dispondrán en horario de tarde de entre 17 y 22 autobuses, con frecuencias aproximadas de cinco minutos. El resto de líneas radiales, así como las transversales 2, 3 y 5, mantendrán frecuencias de paso de entre 6 y 12 minutos.

Cierre de la estación de Plaza de Cuba

El Metrocentro prestará servicio con cinco unidades, con una frecuencia de paso de siete minutos, reforzando así la movilidad en el centro de la ciudad durante la tarde del 5 de enero.

La estación Plaza de Cuba del Metro cerrará durante el paso de la Cabalgata de Reyes. El cierre temporal de la estación Plaza de Cuba del Metro de Sevilla durante la Cabalgata de Reyes Magos busca garantizar la seguridad ante la previsión de alta afluencia de público en la avenida República Argentina.

Nuevas carrozas

Hay novedades. De las 33 carrozas que componen el cortejo, 15 son de nueva creación. Algunas están dedicadas a entidades que cumplen aniversario; otras recuerdan cuentos infantiles y juego populares como el de la Oca; también se suman figuras universales como El Principito, tan populares como Súper López; o históricas, como la boda de Carlos V con Isabel de Portugal al cumplirse 500 años de un evento que se celebró en los Reales Alcázares de Sevilla. Entre todo el cortejo se espera repartir más de 100.000 kilos de caramelos.

La música

Uno de los aspectos que siempre llama la atención es el acompañamiento musical que tendrá el gran cortejo de la ilusión. Estos acompañamientos fueron acordados el pasado 12 de noviembre entre el Ateneo de Sevilla y los distintos representantes de las formaciones musicales a través de un convenio de colaboración como se viene realizando en las últimas décadas. Lee aquí todos los detalles sobre las bandas que acompañan a los Reyes Magos en Sevilla.

Los mejores lugares para ver a los Reyes

Con un nuevo itinerario que atraviesa buena parte de la ciudad, la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla ofrece numerosos puntos estratégicos para disfrutar del desfile, tanto en el centro como en los barrios. La elección del lugar es clave para evitar aglomeraciones y garantizar una buena visibilidad, especialmente si se acude con niños. Aquí te ofrecemos cinco puntos claves.