Se desprende una cornisa en la Avenida de la Constitución sin dejar heridos

Los bomberos del Servicio de Emergencias de Sevilla han tenido que intervenir en la tarde de este domingo tras el desprendimiento de una cornisa en la Avenida de la Constitución.

Según ha informado el servicio adscrito al Consistorio local en una publicación en X (antes Twitter), el incidente se ha saldado sin causar heridos.

Por su parte, la Policía Local ha mantenido acordonada la zona, por la que durante la tarde del domingo ha transcurrido el recorrido del Heraldo Real.

