Dos empresarios y el presidente de la Junta: ¿Quién hay detrás de las túnicas de los Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla?

Melchor, Gaspar y Baltasar. O lo que es lo mismo: Iván, Juan Ignacio y Juan Manuel. Hace seis meses que el Ateneo de Sevilla anunció los nombres y apellidos de quienes conformarían el cortejo real de la Cabalgata de Reyes 2026. Este año, además de la muy mediática presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que encarnará al Rey Baltasar, también se subirán a las carrozas reales un jiennense y un jerezano conocidos por sus dilatadas carreras profesionales en el sector empresarial y financiero. ¿Quién hay detrás de las impresionantes túnicas, casacas y atuendos que lucirán sus majestades?

El Rey Melchor: Iván Bohórquez Domecq

El primero en encontrarse con los miles y miles de niños que aguardarán en las calles este 5 de enero será el jerezano Iván Bohórquez Domecq, el Rey Melchor. Será el encargado de coger el testigo quien lo fue el año pasado, el cirujano Fernando de la Portilla. Este empresario, que vive a caballo entre Madrid y Sevilla, es el vicepresidente de una empresa de energías renovables que recibe el nombre de Smartener. Desde que la fundara en 2013 ha instaurado una visión internacional en su pequeña empresa de ingeniería y consultoría técnica interesándose además por el AgroTech.

Hace más de 25 años que se licenció de Business Administration & Marketing por la CIS University (The College for International Studies) y desde entonces también ha sido miembro de diversos consejos como el de Rendelsur, hasta su integración en Coca-Cola Europacific Partners, y Movistar Plus.

Iván Bohórquez, Rey Melchor de la Cabalgata de Reyes de Sevilla. / Archivo

Por su "compromiso con una sociedad más justa e inclusiva" es patrono de la Fundación Alalá, una entidad enfocada en la integración de niños y adolescentes en riesgo de exclusión social en barrios como las Tres Mil Viviendas. "Voy a ser el hombre más feliz del mundo gracias a Sevilla", decía este viernes a primera hora de la mañana en un desayuno informativo del Ateneo con los medios de comunicación. Para Bohórquez Domecq los responsables de encargar a los tres reyes magos son "meros transmisores de felicidad".

El Rey Gaspar: Juan Ignacio Zafra Becerra

El Rey Gaspar es, en palabras del Ateneo, "un hombre de fe muy familiar". Juan Ignacio Zafra Becerra nació en Jaén pero vive en Sevilla, su ciudad adoptiva. El suyo es el sector financiero y el mundo de la alta dirección y el liderazgo. Sus 40 años de carrera lo avalan: ha recorrido distintos territorios de la geografía española y actualmente es director territorial de Caixabank Andalucía.

Juan Ignacio Zafra, Rey Gaspar de la Cabalgata de Reyes de Sevilla 2026. / Archivo

Lejos de considerarse un líder autoritario, su núcleo más cercano lo define como un profesional sereno que se caracteriza por su equilibrio y templanza. "Cada día que pasa me siento más pequeño y más honrado y también cada día me siento menos capaz de poder hacerlo. Pocas veces en la vida me ha pasado eso porque soy bastante empujón y echado hacia adelante, pero estoy tan asustado como ilusionado", reconocía Zafra Becerra durante su intervención en la rueda de prensa de la Cabalgata 2026.

Se reconoce emocionado, nervioso y con ganas de vivir esta experiencia como lo que es, un momento único: "Quiero que se me caiga una lágrima cada vez que sea necesario. Ese susto que tengo en el cuerpo se me quitará en el momento en el que me suba a la carroza y empiece a ver esos niños".

El Rey Baltasar: Juanma Moreno Bonilla

Juanma Moreno (1970) no necesita grandes presentaciones. Es, sin duda, el personaje más mediático de las últimas cabalgatas. Su cargo como presidente de la Junta de Andalucía desde 2019 -y el primer presidente del PP tras 36 años de gobierno socialista- lo han convertido en uno de los rostros más conocidos. Pero ni Málaga ni Sevilla, nació en Barcelona. Tiene una explicación: sus padres emigraron en busca de oportunidades laborales, pero a los tres meses de nacer su familia regresó definitivamente a Málaga. Tiene dos hermanas, una mayor y otra menor que él.

La formación académica del actual presidente del ejecutivo autonómico, un tema que ha suscitado polémica a lo largo de estos años, gira en torno a la organización de eventos y el protocolo en la Universidad Camilo José Cela. Años después cursó el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en una de las escuelas de educación ejecutiva más importantes del mundo, IESE.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno asiste al desayuno informativo de la Cabalgata de Reyes Magos. / Eduardo Briones / Europa Press

Su carrera política empezó cuando niño, con solo 19 años, pero no fue hasta los 25 años cuando fue elegido concejal de Juventud y Deporte en el Ayuntamiento de Málaga. Con los años se convirtió en diputado del Parlamento de Andalucía, pasó por el Congreso de los Diputados, fue secretario de Estado y en 2014 se presentó como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Su vida personal no es menos mediática que la profesional. Se casó en 2006 con la politóloga Manuela Villena con quien ha tenido tres hijos.

Moreno abre el año electoral protagonizando uno de los eventos clave en la ciudad de Sevilla, algo tan aplaudido como señalado por la crítica. Se reconoce preparado tanto física como mentalmente para repartir los más de seis mil kilos de caramelos que saldrán de su carroza. "Estoy recuperando emociones y sentimientos que yo pensaba que ya no existían o que ya no arraigaban en un hombre de 55 años, sentimientos que son más propios de la infancia pero que me devuelven recuerdos, olores, sabores, afectos y emociones que pensaba que no iba a volver a sentir y que estoy volviendo a sentir en estos días previos a la Cabalgata".