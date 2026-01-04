El Heraldo abre las puertas a una lluvia de ilusión en Sevilla

Ni la lluvia ni la bajada de temperaturas frenó al Ateneo a la hora de poner al Heraldo en las calles de Sevilla. A las cinco en punto de la tarde y bajo un leve chispeo salía el Heraldo al balcón del Ateneo. Diez minutos después eran los beduinos los que lanzaban los primeros caramelos al aire en señal de alegría cuando se abrían las puertas de la docta casa hispalense. Empezaba así la previa de uno de los días más mágicos y esperados por los niños en Sevilla: la Cabalgata de los Reyes Magos ya tiene todo lo necesario para pasear por la ciudad. Solo queda esperar que la lluvia dé la tregua que avanza la Aemet y los reyes hagan su magia.

El Heraldo, encarnado por el empresario trianero Sergio García Real, se montaba en su caballo para encaminarse al Ayuntamiento de Sevilla bajo una lluvia de papelillos y globos lanzados desde lo balcones de la calle Orfila. Un descenso de público se notó al comienzo del recorrido que contó con una gran presencia de Policía Local. También contó con calles nuevas en el recorrido del desfile como Santa María de Gracia, cambio motivado por las obras de la calle Laraña.

Con una alegría desbordada y con miles de niños esperando con la carta en mano, el cortejo del emisario real llegaba a la plaza del Salvador con los sones de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes abriendo el cortejo de más de doscientos beduinos. Tras el emisario real eran los sones de la banda juvenil de Las Cigarreras la que hacía disfrutar al público con temas como “La Morocha” y villancicos populares.

La tarde caía y comenzó a teñirse el cielo de color sepia cuando el cortejo llegaba al entorno de la Catedral de la ciudad. A un ritmo constante avanzó por la Avenida de la Constitución que lucía encendida con los árboles decorativos de este año completamente encendidos.

Los Reyes ya están preparados

En el consistorio hispalense esperaban distintas autoridades entre los que destacaban el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, portavoces municipales de los grupos PSOE y VOX y el alcalde la ciudad, José Luis Sanz quien entregó las llaves al Heraldo Real. Les acompañaban integrantes del cortejo de la Cabalgata y la junta directiva del Ateneo de Sevilla. La Virgen de la Estrella, de la que el Heraldo es hermano y Diputado Mayor de Gobierno de su Junta de Gobierno, estuvo muy presente en el discurso del emisario real solicitando la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar en las calles de la ciudad en la tarde de mañana.

Por Méndez Núñez llegaba la comitiva hasta una Magdalena repleta de público. Un público que comenzó a abarrotar las calles conforme pasaban las horas quedándose una noche bastante tranquila en lo meteorológico. La próxima parada de la comitiva real de oriente será el Rectorado de la Universidad en la tarde del cinco de enero.