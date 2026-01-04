El mapa de las 6.000 VPO en marcha en Sevilla durante 2026: desde la Cruz del Campo hasta Palmas Altas o Artillería

Sevilla dará un salto importante en 2026 en su oferta de viviendas protegidas, que ayudarán a seguir edificando los nuevos barrios de la capital. Entre las promovidas directamente por Emvisesa, las que se impulsarán mediante la colaboración público-privada, las privadas y las que ejecutará el Gobierno central, habrá unas 6.000 VPO en marcha a lo largo de los diferentes distritos. Un alto porcentaje serán viviendas que ya estaban construyéndose en 2025, otras comenzarán sus obras este año, y las restantes avanzarán en su tramitación para su próxima ejecución. Será así como vayan cogiendo forma las nuevas zonas residenciales de la Cruz del Campo, Palmas Altas, Algodonera, Regimiento de Artillería o Sevilla Este.

Las más recientes en comenzar sus obras, en noviembre, fueron las ubicadas en el Paseo Juan Carlos I (Barqueta) y el Residencial La Algodonera (Alcosa). Y en 2026 será el turno para 693 viviendas más, concretamente las de Pedro de Madrid y las de Sevilla Este, ubicadas junto al Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes. Todas ellas corresponden a Emvisesa, que además de los 221 pisos que ha entregado este año, ha empezado a levantar otros 1.290.

Estas construcciones responden a un plan de choque 2024-2027 del Gobierno de José Luis Sanz para construir 4.600 viviendas protegidas en Sevilla junto a la iniciativa público-privada, además del Plan de Enajenación de Suelos (PMS) 2024-2027 o las privadas y estatales como las de Metrovacesa en Palmas Altas, las de Regimiento de Artillería, las de Algodonera o las de Hytasa. En el horizonte, superar la barrera de los 700.000 habitantes, y dar respuesta a la lista de demandantes de vivienda.

Promoción de viviendas de Emvisesa en Palmas Altas durante su construcción. / María José López / Europa Press

Los cálculos del Gobierno local sitúan en 20.000 las VPO nuevas que necesita Sevilla, unas 1.000 al año en las próximas dos décadas, para satisfacer a los al menos 18.000 interesados en una de las viviendas que ofrece Emvisesa. De momento, durante este 2025, esta empresa municipal entregó 221 viviendas protegidas en Hacienda El Rosario y Sol, mientras que ha avanzado en la construcción de las siguientes promociones: Pajaritos ARRU, Residencial Puerta Real, Residencial Puerta Jerez, Residencial Puerta de la Carne, Entreolivos-Bellavista, Cruz del Campo, Vereda de Poco Aceite, Residencial Puerta Carmona, Residencial Puerta Osario, Parque Sierra de Castril, Su Eminencia, Tejares, Torre Rosario, Torre Augusta, La María, Frontón Betis, y La Salle.

El plan de viviendas en alquiler de Emvisesa

Por parte de Emvisesa, estarán en ejecución más de 700 viviendas protegidas en alquiler, que en su Presupuesto recoge que finalicen y sean adjudicadas a lo largo de 2026 a excepción de las 84 pertenecientes a Virgen de los Reyes-Algodonera, que finalizarán a principios de 2027.

A lo largo de la capital se trabajará en la construcción de las 32 de Torreblanca, las 16 de La María, 415 distribuidas en Palmas Altas, dos de la calle Pedro Madrid, las 16 de Gonzalo Díaz-Frontón Betis, las 24 VPO de Tejares, otras 92 en Vereda Poco Aceite en Valdezorras, unos 58 alojamientos en Sierra de Castril, y los ocho correspondientes al Paseo Juan Carlos-la Barqueta.

Mapa de Emvisesa de construcción de viviendas en Sevilla en 2026 / Emvisesa

Por otro cauce distinto, el de las viviendas protegidas en venta, Emvisesa contempla hasta finales de 2026 realizar actuaciones en 386 alojamientos repartidos en los 92 de la Cruz del Campo, los 32 de Su Eminencia, 137 en Palmas Altas y 125 en el nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo.

El nuevo barrio de VPO de Sevilla Este arranca en 2026

Mediante la colaboración público-privada se levantará el nuevo barrio de Sevilla Este junto a Fibes. Contará con 691 viviendas protegidas de alquiler asequible y 152 alojamientos transitorios (para estancias cortas), y será a comienzos de 2026 cuando arranquen las obras de esta promoción impulsada por la promotora malagueña Lagoom Living, con una inversión de 143 millones de euros. La previsión es dar alojamiento a unas 700 familias.

Esta empresa privada podrá hacer uso desde 2025 hasta 2089, de una cesión demanial por parte de Emvisesa para la construcción y explotación de la parcela denominada R-1 a cambio de un canon que supera los 15 millones de euros (IVA no incluido).

Terrenos aledaños a Fibes, donde se construirá el nuevo barrio de Sevilla Este / Jorge Jiménez

Las VPO privadas de Cruz del Campo y Sevilla Este

Este mes de diciembre, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó la mayor operación municipal de venta de suelos públicos de los últimos años. Concretamente, sacó a la venta ocho parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo para la construcción de 1.637 viviendas, de las que más de 1.400 serán de protección oficial. Cinco de las ocho bolsas de suelo estarán reservadas para la construcción de viviendas protegidas por parte de los promotores privados aprovechando las oportunidades que genera el último decreto autonómico y la bolsa de suelos disponibles de la Junta de Andalucía . El resto de parcelas se ofertarán para que se puedan ejecutar pisos de renta libre.

La mayor parte de los proyectos se podrán desarrollar en el nuevo barrio de La Cruz del Campo. En esta zona de Nervión el Ayuntamiento ha puesto en venta dos bolsas de suelo con capacidad para 914 viviendas protegidas a un precio de 32,2 millones de euros. Estas estarán ubicadas junto a las VPO que está ejecutando allí Emvisesa y a las viviendas de alto nivel que están diseñando promotores privados en un terreno que cuenta también con un gran parque, una zona comercial y, en el futuro, una comisaría de Policía Nacional.

En Hacienda del Rosario, en Sevilla Este, saldrán a la venta suelos con capacidad para 168 VPO con un precio de salida de tres millones de euros y en Palmas Altas Sur , donde ya reside más de un millar de familias, se ofertarán terrenos para 76 VPO a un precio de 3,1 millones de euros.

Recreación de las VPO del nuevo barrio de la Cruz del Campo /

Además, la Gerencia de Urbanismo contempla la construcción en Algodonera de 367 VPO privadas en tres parcelas, de las que 160 están en desarrollo; en Palmas Altas Sur unas 680 VPO privadas distribuidas en 10 parcelas, con 602 en desarrollo: y otras 35 VPO privadas en la zona de la Fábrica de Artillería, todas ellas en desarrollo. Y dentro del Plan Enajenación de Suelos PMS 2024-2027, para completar el objetivo de las 4.600 viviendas protegidas, hay previstas ocho actuaciones con 1.321 viviendas: 69 en Palmas Altas Sur, 47 en la Ctra. Cádiz, 375 en la Hacienda el Rosario (dos parcelas), 762 en la Cruz del Campo (dos parcelas) y 68 en la Fábrica de Artillería (dos parcelas).

Regimiento de Artillería, Hytasa y Ranilla

Las obras del nuevo barrio de Regimiento de Artillería tomarán impulso en 2026, cuando las casi 1.000 VPO empezarán a construirse. En concreto, en los suelos en obras, se levantarán 948 viviendas: 853 se destinarán al Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible (PVAA), y las restantes corresponden a una de las parcelas de cesión al Ayuntamiento . Realmente los trabajos del Ministerio de Vivienda para construir una de las mayores promociones de vivienda pública asequible de la provincia de Sevilla arrancaron el pasado mes de mayo con la urbanización de un terreno de 14,2 hectáreas. La intervención cuenta con un presupuesto de 13,7 millones de euros y una previsión de plazo de ejecución de al menos dos años (hasta mayo de 2027).

El Ministerio de Vivienda también tiene en cartera, aunque no han trascendido plazos, las 240 viviendas públicas de alquiler asequible junto al Parque de Ranilla y 287 viviendas en los suelos de Hytasa, de las que más de un centenar serán VPO y 182 de alquiler asequible.