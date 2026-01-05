La Cabalgata de Reyes desata la fiesta en la calle Asunción entre la Niña Pastori y Bad Bunny

Caía la ya Noche de Reyes en el barrio de los Remedios y la calle Asunción se convertía en una fiesta, a veces desfasada, en las horas previas al desfilar de los Reyes Magos. Los villancicos, como el sobre explotado Entre palillos y panderos se mezclaba con hits reggaetoneros de Bad Bunny, Karol G o Daddy Yankee mientras que los niños allí presentes entendían más bien poco.

Las pelotas gigantes caían desde los edificios y servía para amenizar una larga espera que se extendió en algunos casos desde antes de las seis de la tarde. Virgen de los Reyes fue la primera banda en pisar la calle Asunción con temas de Camela o el archiconocido Paquito el Chocolatero. Tras la formación, la Policía Nacional a caballo recibía una sonora ovación como de costumbre mientras que el Dj ponía el himno nacional a todo volumen. También Laura Gallego, convertida en coplera-techno, tiró de garganta y decibelios desde el balcón más animado (si cabe) de toda la calle.

El Correo

Pasaron las treinta y tres carrozas en las que ya se notaba el cansancio de sus integrantes y sus pocas ganas de lanzar caramelos a los que se le sumó quizás la falta de provisiones ya que iban de vuelta. Aún así desde las viviendas de Asunción y desde el público no paraban de alentar a los más pequeños a que lanzaran con fuerza. Hubo algún que otro empujón para conseguir peluches, bolsas e inclusos calcetines que se tiraron desde alguna carroza.

Los personajes más aclamados fueron el Gran Visir, vecino del barrio y los tres reyes, especialmente Baltasar, que se dedicaba a lanzar caramelos y saludar a los balcones repletos de gente. Si la popularidad se mide en ovaciones y aplausos, ahí tiene el termómetro el rey Moreno. Todo ello mientras el espectáculo musical seguía con hits navideños y de toda clase. También sonó La Perla del nuevo disco, Lux, de Rosalía como hilo musical para el transitar del tercero de los Reyes.

Con la marcha Esperanza de Triana Coronada buscaba la comitiva Virgen de Luján mientras del denominado Balcón de la Ilusión colgaban banderolas que recordaban los 84 días que quedan para el Domingo de Ramos. Una Epifanía real de como Sevilla es la ciudad que nunca descansa. Bendito ciclo.