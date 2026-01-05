Los Reyes Magos vuelven a recorrer el Polígono Sur dos años después: itinerario y horario de la cabalgata del 6 de enero

Los Reyes Magos vuelven a recorrer el Polígono Sur. Tras dos años consecutivos de parón y varias protestas vecinales, este barrio de la periferia sevillana -uno de los más pobres de España- ha recuperado este 2026 la tradicional cabalgata de Sus Majestades el 6 de enero. En esta ocasión, con un itinerario que comienza a las 10:30 y termina tres horas después, sobre las 13:30.

"Estamos muy contentos, es la primera vez en la historia que la cabalgata sale desde nuestra iglesia", explica Sergio Codera, párroco de Jesús Obrero. Desde este templo, ubicado en la avenida Padre José Sebastián Bandarán, parte el cortejo compuesto por varias carrozas, en las que van por supuesto Sus Majestades: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Después de la salida en la parroquia Jesús Obrero, el desfile sigue su camino hacia la barriada de Las Letanías, por donde se espera que pase en torno a las 11 de la mañana. Una hora más tarde, a las 12:00, tiene previsto adentrarse en La Oliva, otra de las zonas que componen el Polígono Sur.

Sobre las 13:00, los Reyes Magos tirarán cientos de caramelos a niños y mayores en la avenida Victoria Domínguez Cerrato, junto a la barriada Antonio Machado. Y de ahí, de vuelta a la iglesia de Jesús Obrero, donde concluirá la cabalgata a las 13:30, si todo va según lo planificado.

La vuelta de los Reyes y la presión vecinal

En enero de 2024, esta cabalgata de barrio fue sustituida por "un pasacalles" organizado el 2 de enero, justo después de Año Nuevo. Según el alcalde, José Luis Sanz, fue decidido por una comisión con la participación de las asociaciones vecinales, por motivos "de seguridad", aunque el propio Sanz reconoció que no parecía tener "mucho sentido" una celebración así en esa jornada y no el Día de Reyes.

Por su parte, en 2025 se organizaron varias actividades en el Polígono Sur con la presencia de Sus Majestades, aunque no una cabalgata como tal. "Lo que está en juego no es sólo la falta de una celebración; se trata de nuestra participación en la vida de nuestros barrios", subrayaron los promotores de unas protestas vecinales que reivindicaron hace justo un año la vuelta del cortejo real a este enclave de Sevilla.

Así, tras dos años sin cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar han regresado este 6 de enero al Polígono Sur. Un barrio que ha acogido a Sus Majestades con la misma ilusión, ganas y cariño de aquella última vez que los vieron pasar por sus calles.