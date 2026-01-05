La conocida tienda del Centro de Sevilla que esconde un histórico teatro del siglo XVIII: su cúpula está intacta

Al entrar en su interior, parece una tienda de moda como cualquier otra, pero solo hace falta levantar la vista y observar su cúpula de hierro y cristal para descubrir que se trata de una joya patrimonial escondida a simple vista en pleno Centro de Sevilla creada por uno de los discípulos del propio Gustave Eiffel.

Y es que la mayoría de los ciudadanos que se adentran en la tienda 'Mango' situada en la calle O´Donnell desconocen que a pesar de que en la actualidad este edificio esté repleto de estanterías, burros y ropa, siglos atrás fue uno de los teatros más concurridos por la burguesía sevillana.

El origen: el Teatro Principal del siglo XVIII en el Centro de Sevilla

Sus inicios se remontan al siglo XVIII, cuando se levantó en este lugar el Teatro Principal, que acogió la vida cultural y social de una época, en la que la ciudadanía volvía a mirar con entusiasmo al teatro impulsados por las ideas de la Ilustración.

Tras esto, en el siglo XIX, durante la regencia de María Cristina, se llevaron a cabo importantes obras de restauración en el lugar para ampliar el edificio con hasta cuatro plantas para añadir viviendas.

Rehabilitación del edificio del siglo XVIII en el que actualmente se encuentra una tienda de ropa / Angar Arquitectos

Las reformas del siglo XIX: de la madera a la cúpula de hierro y cristal

Posteriormente, se levó a cabo otra reforma para adecuar el edificio, que era de madera, momento en que se levantó esta cúpula de hierro y cristal que se mantiene intacta hasta hoy en día y que fue obra de uno de los discípulos de Eiffel, venido a la capital en 1860 con motivo de la construcción del puente de Isabel II, más conocido como Puente de Triana.

En 1914, este edificio se volvió a reinventar y a convertirse en el Kursaal Internacional, un café de variedades al que se entraba por la calle Sierpes y en el que la burguesía sevillana se reunía para disfrutar de los espectáculos y socializar.

El flamenco en el Kursaal: artistas que actuaron en el edificio

Un entorno que se convirtió en escenario de grandes figuras del flamenco como Manuel Torre, Ramón Montoya, la Macarrona, Joaquín José Vargas Soto, más conocido como Cojo de Málaga, o Antonio Mairena.

Finalmente, tras décadas de éxito, este café cerró sus puertas en 1935 y volvió a abrir en 1941 como Cine Palacio Central, el primer cine de Sevilla que contó con refrigeración y que se mantuvo activo hasta 1982.

Qué queda de este antiguo teatro

Su siguiente etapa se viviría en los 90, cuando albergó el Centro Andaluz de Teatro hasta que, en 2003, se rehabilitó para acoger tiendas de ropa.

A día de hoy, se ha convertido en una tienda 'Mango', aunque, al adentrarse en su interior, aún se puede descubrir la montera y la cúpula de cristal del edificio, así como las plateas del antiguo teatro del siglo XIX.