Despedida por todo lo alto de 'Navidad Park' con 2x1 en las atracciones

Navidad Park se despide este miércoles 6 de enero por todo lo alto con una gran fiesta de clausura que promete diversión para toda la familia e incluye una irresistible promoción 2x1 en todas las atracciones, poniendo así el broche final a la temporada navideña en el recinto ferial de Dos Hermanas.

Horario especial por Reyes

El gran parque de atracciones de temática navideña instalado en el recinto ferial de Dos Hermanas amplía, además, su horario de hoy día 5 hasta las 19.00 horas para que todos puedan saludar al Rey Baltasar.

Último día del mayor parque navideño de Andalucía

Navidad Park, el parque de atracciones navideño más grande de Andalucía, afronta este miércoles su jornada de clausura. Ubicado en el recinto ferial de Dos Hermanas, echa el cierre hasta la próxima Navidad con una gran fiesta de despedida llena de sorpresas. Como colofón, este día festivo contará con una atractiva promoción 2x1 en todas las atracciones. Una atractiva promoción con la que la dirección de Navidad Park quiere agradecer la gran acogida que el parque ha tenido por cuarto año consecutivo, acumulando más de 120.000 visitas desde su apertura a finales del mes de noviembre.

Navidad Park cierra este 6 de enero con una gran fiesta y 2x1 en todas las atracciones / El Correo

El horario de apertura de este evento de despedida es de 16.00 a 21.00 horas. Además, la previsión meteorológica de AEMET para esta jornada en Dos Hermanas es de cielos despejados y temperaturas en torno a los 12 grados, por lo que se trata de una manera ideal de abrochar la jornada de Reyes.

Encuentro con el Rey Baltasar

Asimismo, este mismo lunes 5 de enero el recinto permanecerá abierto hasta las 19.00 horas, ampliando su horario previsto inicialmente tras las lluvias registradas durante el pasado fin de semana. Todas las personas que acudan hoy al parque podrán visitar al mismísimo Rey Baltasar, que estará presente en la casita de Navidad para recoger las cartas de los niños.

Más de 40 propuestas de ocio y gastronomía

Navidad Park cuenta con más de 10.000 metros cuadrados que, al más puro estilo de una calle del infierno de feria y con un marcado carácter navideño, dan cobijo a más de cuarenta propuestas de ocio, entre cacharritos, puestos de habilidad y máquinas recreativas, además de una completa oferta gastronómica que incluye churrería, cafetería, puestos de gofres, buñuelos con chocolate, perritos, hamburgueserías y algodón dulce tradicional.

Entre las atracciones más demandadas destacan una gran pista de patinaje sobre hielo natural de 400 metros cuadrados, el Trineo Encantado (montaña rusa) y el Tobogán de Hielo Gigante (Tubing), así como las cinco novedades respecto a ediciones anteriores: la cápsula simuladora RC Virtual, el Plane (una atracción recién llegada de China), el Mega Aventura, el Octopus y el Látigo, clásico entre los clásicos.