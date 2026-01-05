En directo: El Correo te ofrece con 101TV la magia de la Cabalgata de Reyes por las calles de Sevilla

101 Televisión ofrecerá en directo, también desde El Correo de Andalucía, el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla este lunes 5 de enero, a partir de las 15.00 horas. El tradicional cortejo recorrerá las calles de la ciudad como antesala de la noche más mágica del año, en una edición marcada por las novedades en el itinerario y un amplio dispositivo especial de seguridad y movilidad.

Tras unos días pendientes de la evolución meteorológica, la previsión apunta a una tregua de la lluvia, aunque la organización se mantiene atenta por si fuese necesario introducir ajustes. Este año, la salida del cortejo se ha adelantado media hora, partiendo desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla, con una hora estimada de finalización entre las 22.00 y las 22.30 horas.

El Correo de Andalucía se suma de nuevo a 101 Televisión tras haber emitido en directo la retransmisión del Heraldo de Sevilla, consolidando una alianza que ya ha permitido acercar en directo a los sevillanos algunos de los momentos más señalados de la Navidad, como el pregón del Ateneo o la llegada del Heraldo Real.

La salida del Heraldo Real congregó a más de 375.000 personas en la retransmisión que llevó en directo 101TV. Un seguimiento abrumador y que refrenda el despliegue preparado para llevar a todos los hogares y dispositivos móviles el minuto a minuto de la Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla.

Nuevo recorrido por las obras en la ciudad

El recorrido de la Cabalgata de Reyes presenta este año modificaciones debido a las obras que se ejecutan en distintos puntos de Sevilla. Entre las principales novedades destaca el cambio de Pagés del Corro por Esperanza de Triana, así como el paso por República Argentina y Plaza de Cuba antes de continuar por el barrio de Los Remedios.

Este será el itinerario completo del cortejo real: Universidad de Sevilla (Palos de la Frontera), Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, Campana, O’Donnell, Plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Plaza del Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana, República Argentina, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias, Avenida de Roma y Palos de la Frontera.

Dispositivo especial y cabalgata inclusiva

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial desde las 14.00 horas, con retirada previa de veladores y elementos en las zonas de tránsito y cortes de tráfico progresivos conforme avance el desfile. La normalización del tráfico se producirá tras la finalización de las tareas de limpieza.

Como novedad, la Cabalgata contará este año con un tramo sin música ni ruidos destinado a niños con trastorno del espectro autista, situado entre la Glorieta de los Marineros Voluntarios y el Palacio de San Telmo, una iniciativa impulsada por el Ateneo de Sevilla en coordinación con el Ayuntamiento.