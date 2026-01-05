En Directo
Cabalgata de Reyes 2026
En directo: El Correo te ofrece con 101TV la magia de la Cabalgata de Reyes: la lluvia empaña la salida del Rectorado
El Correo te ofrece con 101TV la magia de la Cabalgata de Reyes por las calles de Sevilla
101 Televisión ofrecerá en directo, también desde El Correo de Andalucía, el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla este lunes 5 de enero, a partir de las 15.00 horas. El tradicional cortejo recorrerá las calles de la ciudad como antesala de la noche más mágica del año, en una edición marcada por las novedades en el itinerario y un amplio dispositivo especial de seguridad y movilidad.
Tras unos días pendientes de la evolución meteorológica, la previsión apunta a una tregua de la lluvia, aunque la organización se mantiene atenta por si fuese necesario introducir ajustes. Este año, la salida del cortejo se ha adelantado media hora, partiendo desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla, con una hora estimada de finalización entre las 22.00 y las 22.30 horas.
El Correo de Andalucía se suma de nuevo a 101 Televisión tras haber emitido en directo la retransmisión del Heraldo de Sevilla, consolidando una alianza que ya ha permitido acercar en directo a los sevillanos algunos de los momentos más señalados de la Navidad, como el pregón del Ateneo o la llegada del Heraldo Real.
La salida del Heraldo Real congregó a más de 375.000 personas en la retransmisión que llevó en directo 101TV. Un seguimiento abrumador y que refrenda el despliegue preparado para llevar a todos los hogares y dispositivos móviles el minuto a minuto de la Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla.
Se abren los primeros paraguas
Caen las primeras gotas durante la salida de la Cabalgata de Reyes Magos en Sevilla y se abren los paraguas entre el público. La lluvia, leve y pasajera, acompaña al cortejo sin restar brillo a una tarde marcada por la ilusión.
La Estrella de la Ilusión ya está en la calle
La Estrella de la Ilusión ya está en la calle en medio de una ovación, primer puñado de caramelos al cielo para los niños que ven la Cabalgata desde allí.
Caen las primeras gotas de lluvia sobre la Cabalgata
Sobre las 16.15 horas de este martes caen las primeras gotas a la salida de la Cabalgata de Reyes Magos, un aviso leve que no frena la ilusión ni la expectación del público congregado. Pese a la amenaza de lluvia, el ambiente festivo se mantiene intacto y el cortejo continúa su recorrido entre aplausos y miradas al cielo.
Visita del arzobispo a los Reyes Magos
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, visita a los Reyes Magos de Sevilla a su salida del Rectorado.
Comienza la Cabalgata con 10 minutos de retraso
La Cabalgata de Reyes Magos comienza finalmente con diez minutos de retraso, un pequeño ajuste en el horario. Las carrozas echan a andar entre aplausos y emoción, dando inicio a una de las citas más esperadas del año en las calles de la ciudad.
Coronación de los Reyes Magos
Carmen Vargas corona al Rey Melchor, el Arzobispo corona a Gaspar y el alcalde de Sevilla corona a Baltasar.
Todo listo para la coronación
La comitiva de la Cabalgata de los Reyes Magos posa para los medios gráficos cuando apenas quedan unos minutos para la coronación.
Todo preparado para la salida de La Cabalgata
Los Cantores de Híspalis ultiman los últimos detalles antes de subirse a su carroza en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Ilusionados por participar en una de las citas más esperadas de la ciudad.
El público comienza a llegar al Rectorado
El público empieza a llegar a los alrededores del rectorado cuando queda hora y media para la salida y las primeras carrozas comienzan a subir a sus niños.
Así son las 31 carrozas de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla: Juego de la Oca, indios, vikingos o Cantores de Hispalis
El Ateneo estrena nuevos diseños centrados en el cómic, los cuentos infantiles y personajes históricos
