Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Cabalgata de SevillaEl tiempo AndalucíaMercasevillaAvería trenMapa VPOAyesa
instagramlinkedin

En Directo

Cabalgata de Reyes 2026

En directo: El Correo te ofrece con 101TV la magia de la Cabalgata de Reyes: la lluvia empaña la salida del Rectorado

El Correo te ofrece con 101TV la magia de la Cabalgata de Reyes por las calles de Sevilla

Rocío Soler Coll

Victoria Flores

Pablo García Torrejón

Sevilla

101 Televisión ofrecerá en directo, también desde El Correo de Andalucía, el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla este lunes 5 de enero, a partir de las 15.00 horas. El tradicional cortejo recorrerá las calles de la ciudad como antesala de la noche más mágica del año, en una edición marcada por las novedades en el itinerario y un amplio dispositivo especial de seguridad y movilidad.

Tras unos días pendientes de la evolución meteorológica, la previsión apunta a una tregua de la lluvia, aunque la organización se mantiene atenta por si fuese necesario introducir ajustes. Este año, la salida del cortejo se ha adelantado media hora, partiendo desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla, con una hora estimada de finalización entre las 22.00 y las 22.30 horas.

El Correo de Andalucía se suma de nuevo a 101 Televisión tras haber emitido en directo la retransmisión del Heraldo de Sevilla, consolidando una alianza que ya ha permitido acercar en directo a los sevillanos algunos de los momentos más señalados de la Navidad, como el pregón del Ateneo o la llegada del Heraldo Real.

La salida del Heraldo Real congregó a más de 375.000 personas en la retransmisión que llevó en directo 101TV. Un seguimiento abrumador y que refrenda el despliegue preparado para llevar a todos los hogares y dispositivos móviles el minuto a minuto de la Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla permitirá legalizar 1.800 viviendas de uso turístico en Centro y Triana
  2. Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata
  3. Éxito del llamamiento de Rancio: Santa Catalina se llena para celebrar el regreso de las campanadas
  4. Todo lo que debes saber de la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla este 2026: recorrido, horario y novedades
  5. La tormenta de Ayesa: La familia Manzanares aún debe explicar qué va a quedar de la multinacional en Sevilla
  6. Aficionados del Betis se quedan sin poder regresar a Sevilla por una avería de un tren en Atocha
  7. El Heraldo del Porvenir se adelanta a este viernes para esquivar la lluvia: este es el horario y recorrido por el barrio
  8. Piden colaboración ciudadana para localizar a una mujer de 47 años desaparecida en Sevilla

En directo: El Correo te ofrece con 101TV la magia de la Cabalgata de Reyes: la lluvia empaña la salida del Rectorado

En directo: El Correo te ofrece con 101TV la magia de la Cabalgata de Reyes: la lluvia empaña la salida del Rectorado

Unos vecinos de Arahal retienen a un ladrón hasta que lo detiene la Policía

Unos vecinos de Arahal retienen a un ladrón hasta que lo detiene la Policía

Despedida por todo lo alto de 'Navidad Park' con 2x1 en las atracciones

Despedida por todo lo alto de 'Navidad Park' con 2x1 en las atracciones

Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos en Sevilla: el próximo 25 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos en Sevilla: el próximo 25 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Así son las 31 carrozas de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla: Juego de la Oca, indios, vikingos o Cantores de Hispalis

Así son las 31 carrozas de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla: Juego de la Oca, indios, vikingos o Cantores de Hispalis

Esenzia lanzará sudaderas en la Cabalgata de Reyes de Sevilla desde este balcón

Esenzia lanzará sudaderas en la Cabalgata de Reyes de Sevilla desde este balcón

Arrancan las obras definitivas de la reforma de Palmete: terminarán nueve años después de su inicio

Arrancan las obras definitivas de la reforma de Palmete: terminarán nueve años después de su inicio

La música de Laura Gallego sonará en la Cabalgata de Reyes de Sevilla

La música de Laura Gallego sonará en la Cabalgata de Reyes de Sevilla
Tracking Pixel Contents