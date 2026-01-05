Esenzia lanzará sudaderas y forros polares en la Cabalgata de Reyes de Sevilla: esta es la ubicación concreta

Ya es 5 de enero. Sevilla se vuelca con su tradicional Cabalgata de Reyes Magos. Las calles se llenan de espíritu navideño mientras los niños se impregnan de ilusión en la antesala de la noche más mágica del año. La popular tienda sevillana Esenzia es consciente de ello y quiere celebrarlo por todo lo alto lanzando sudaderas de un balcón en pleno recorrido.

No es la primera vez que Esenzia aprovecha el 5 de enero para conectar con su público. En los últimos años, la Cabalgata se ha convertido también en un escaparate para marcas locales que buscan sorprender, y la firma sevillana se ha consolidado como una de las más ingeniosas a la hora de hacerlo, mezclando moda, espectáculo y baile desde los balcones.

Cuál es la ubicación para regalar sudaderas

La ubicación elegida será la calle Resolana. Esta legendaria vía volverá a convertirse este 5 de enero en uno de los puntos más concurridos de Sevilla, pero no solo por el paso de la Cabalgata de Reyes.

El balcón se convertirá en una auténtica fiesta con el lanzamiento de sudaderas, DJ, música en directo y la animación de Hello Monday, la agencia creativa sevillana encargada de “poner el cotarro patas arriba” mientras pasan las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar. O lo que es lo mismo Iván Bohórquez Domecq, Juan Ignacio Zafra y Juan Manuel Moreno.

El escenario será el balcón del número 16 de la calle Resolana, desde donde la firma repartirá cientos de prendas entre el público que se concentre a partir de las 18.00 horas de la tarde, hora de paso de la Cabalgata. La acción fue anunciada en redes sociales hace pocos días levantando una gran expectación entre los seguidores: "A ver si este año cojo uno", "Este año no me lo pierdo".

Sobre Esenzia

Fundada en 2019, Esenzia se ha convertido en una de las marcas de ropa más reconocidas entre los jóvenes sevillanos, gracias a su estética cuidada y su fuerte vínculo con la ciudad. La línea de ropa nació de la mano de Alessandro Ridolfi y Carlos Guillén, quienes crearon la empresa en 2019 mientras estudiaban en la universidad, impulsados por la idea de ofrecer moda juvenil con un toque elegante y personalizable.

Este 5 de enero, Esenzia, además de regalar sudaderas desde un balcón, música a todo volumen y una Resolana abarrotada, ofrecerá felicidad a todos los que se acerquen a ver la Cabalgata desde ese punto.