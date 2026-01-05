La lluvia deja sin la Cabalgata de Reyes a Tomares, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache

La lluvia ha hecho acto de presencia con fuerza a primera hora de la tarde en la provincia de Sevilla y ha obligado a suspender la Cabalgata de Reyes en los municipios de Mairena del Aljarafe, Tomares y San Juan de Aznalfarache. Pese a que las previsiones no eran malas, alrededor de las cuatro de la tarde, coincidiendo con el inicio de muchas de las comitivas de sus Majestades, el cielo empezó a oscurecerse y cayeron las primeras gotas. Por desgracia, en algunos puntos esa lluvia se convirtió en chaparrones que han obligado a suspender los cortejos.

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe confirmó la suspensión definitiva de la Cabalgata de Reyes Magos debido a la aparición de la lluvia en el transcurso del desfile. Las precipitaciones hicieron acto de presencia sobre las 17.00 horas obligando a las carrozas a tener que refugiarse en el Centro Hípico, donde se van a quedar hasta nuevo aviso, según informó el Consistorio en una publicación en redes sociales.

El desfile salía a las 15.00 horas desde el Polideportivo Francisco León con un cortejo formado por cerca de 300 beduinos y 270 niños. Además, se iban a repartir 24.000 pelotas, 15.000 peluches, 14.000 kilos de caramelos y miles de pequeños juguetes.

En Tomares también se ha suspendido la Cabalgata por la lluvia, mientras que en Sevilla capital el defile ha continuado a pesar de la aparición de las precipitaciones a la salida durante varios minutos. "La cabalgata ha comenzado su recorrido con toda la ilusión pero, lamentablemente, la lluvia nos ha obligado a cancelarla por seguridad de todos", informó su alcalde, José María Soriano.

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache informó de que, debido a una situación meteorológica adversa de lluvia no prevista, se cancelaba la Cabalgata de Reyes Magos de este año. Previamente, la Cabalgata tuvo que refugiarse en el consistorio. "La decisión ha sido adoptada por la Alcaldesa María Luisa Moya, junto al equipo de gobierno, Sus Majestades los Reyes Magos y la Asociación Amigos de la Cabalgata “Agustín Pérez Sastre”, priorizando la seguridad de todos y acordando que los Reyes y la Estrella repetirán el próximo año", informaron. "Deseamos a todos los vecinos un feliz Día de Reyes, con la ilusión puesta en volver a encontrarnos el próximo año", dejaron escrito en sus redes sociales.