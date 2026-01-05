María Acosta, nutricionista sevillana: "El gazpacho es la primera bebida isotónica de la historia"

El gazpacho se ha posicionado en su larga historia no solo como una de las bebidas más emblemáticas de toda Andalucía, sino una de las favoritas de toda la ciudadanía por su sabor y frescura. Pero lo que la mayoría desconoce es que, además de uno de los alimentos más completos y sabrosos, también es el primer isotónico que ha tenido jamás la humanidad.

Así lo ha explicado la nutricionista sevillana María Acosta, que ha afirmado: "El gazpacho es la primera bebida isotónica de la historia".

Qué es una bebida isotónica y para qué sirve

Esto no es un hecho casual, sino que, como ha señalado Acosta, las bebidas isotónicas son aquellas que se conciben para reponer líquidos y electrolitos de forma efectiva y rápida tras la realización de ejercicio físico, cuando se pierden en abundancia.

Así, son muchas las bebidas y preparados que los deportistas se han acostumbrado a ingerir tras cualquier actividad física. Pero pocos de ellos piensan en tomarse un buen gazpacho tras el sobreesfuerzo.

El gazpacho tras el ejercicio: hidratación y reposición de electrolitos

Sin embargo, tal y como ha asegurado la nutricionista, esta es una de las mejores opciones que existen por su alto valor nutricional y sus ingredientes.

"Aunque el gazpacho no es bebida isotónica de forma técnica, dado que no tiene la formulación exacta para optimizar la absorción y el rendimiento, sí ejerce un buen papel en este quehacer", ha recalcado la profesional.

Minerales clave: sodio, potasio, magnesio y calcio

De ese modo, ha explicado que, aunque no fuera de forma consciente, tradicionalmente se ha utilizado esta bebida como isotónico para reponer líquidos y nutrientes en arduas tareas como los trabajos de campo: "Sería algo así como un salvavidas".

"Además de ser hidratante, es una buena fuente de algunos minerales como magnesio, sodio, potasio o el calcio, entre otros", ha recalcado la nutricionista sevillana.

Si le añades pan: energía rápida para recuperar

Y si a sus ingredientes se suma el pan, se convierte en una "buena fuente" de hidratos de carbono de rápida absorción, lo que ayudará al cuerpo a recuperar energía con facilidad.

A estas propiedades se unen sus altos niveles de fibra, así como la presencia de aceite y de hortalizas en su compuesto, lo que aporta un "alto contenido en antioxidantes" como licopeno, carotenoides y compuestos fenólicos: "Vaya, todo un privilegio y, encima, está rico".