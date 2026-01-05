Mercasevilla cierra la puerta a su traslado 20 años después: adiós a un nuevo barrio en Sevilla Este con 2.000 viviendas

Mercasevilla seguirá en su misma ubicación y ya trabaja en cambiar el vigente PGOU de Sevilla para continuar en su misma sede. En los últimos 20 años este plan urbanístico contemplaba la creación de un nuevo barrio en sus suelos, ubicados en Sevilla Este, que iba a contar con un mínimo de 2.239 viviendas, de las cuales 1.079 tenían que ser protegidas. Pero eso ya no se producirá. Una vez su Consejo de Administración descartó la mudanza en febrero de 2023.

Se acaban de iniciar los trámites para la contratación de la asistencia técnica que les ayude a obtener todos los instrumentos urbanísticos y ambientales necesarios para lograr la consolidación urbanística de la sede en su ubicación actual. El cambio en el PGOU se hará para aprovechar a largo plazo la sede en la que se encuentra Mercasevilla, puesto que en la redacción del plan actual se recogió que Mercasevilla debía mudarse a alguna ubicación más amplia.

Ahora, será necesario un cambio de uso de la superficie para revertirlo, pasando de global a equipamiento privado, con las necesidades que tenga la Unidad Alimentaria Mercasevilla, así como la transformación del Sistema General de Espacios Libres (espacios verdes, parques, zonas de ocio, áreas recreativas, etc) a Sistema General de Equipamiento de Servicio Púbico (colegios, centro de salud, instalación deportiva, biblioteca, oficina, etc).

La ubicación de Mercasevilla colinda con la A-92, SE-30, la A-4 y el Parque de Infanta Elena, justo al norte de Palmete y Cerro Amate. El PGOU de 2005 contemplaba la mudanza de Mercasevilla, que en 2006 firmó un convenio de colaboración con la Gerencia de Urbanismo para establecer las bases de la relocalización de las instalaciones, y en 2019 se acordó con el Ayuntamiento un impulso de las actuaciones urbanísticas necesarias para posibilitar las inversiones contempladas en su plan de viabilidad. Mercasevilla encargó a la consultora Deloitte la elaboración de un informe sobre las alternativas para la ubicación de la Unidad Alimentaria, pero la conclusión fue que el escenario más viable es el mantenimiento de la ubicación actual con una posible ampliación futura. En febrero de 2023, el Consejo de Administración adoptó el acuerdo para mantenerse e instó al Ayuntamiento a iniciar los trámites para la recalificación urbanística de los suelos.

Entrada a Mercasevilla en su sede actual / El Correo

El rechazado nuevo barrio de Sevilla Este

Si Mercasevilla no se muda, no habrá viviendas en esta parcela de una superficie para edificar de 344.660 m2 de suelo. La idea era que confluyeran actividades residenciales, productivas y de equipamientos para crear un entorno urbano. Estaría conciliado el terreno con el paso del ferrocarril, ejecutando un apeadero, así como un viario transversal que permitiera su conexión con otros puntos de la ciudad. También se contemplaba perfilar el borde del parque Infanta Elena.

En total, serían al menos 2.239 viviendas, de las cuales unas 1.079 iba a ser protegidas, y también estaba prevista la dotación de aparcamientos en la zona o una biblioteca de barrio como equipamiento.

El futuro de Mercasevilla en su sede

Mercasevilla no se irá ni al Puerto, el Higuerón Norte, San Nicolás Este, San Nicolás Oeste o Majarabique. Su objetivo es mantener la actual ubicación con una posible reordenación de las parcelas y ampliación de los suelos a muy largo plazo (2050 en adelante). De hecho, entre las necesidades para esa permanencia, el estudio de alternativas sobre la sede de Mercasevilla recogía que la actividad de la Unidad Alimentaria exige mantener un recinto cerrado propio en todo el perímetro con accesos controlados.

El calendario de actuaciones prevé tener el PGOU adaptado a finales de 2025, de manera que las posibles ampliaciones previstas a muy largo plazo estén localizadas sobre suelos privados colindantes (Hipercor y el ARI-DE-04). Urbanísticamente, se hará un cambio de uso de residencial a equipamiento privado, pudiendo incluir usos terciarios. Primero modificando el Plan General de Ordenación, cambiando los sistemas generales, logrando la evaluación ambiental, y reparcelando todos los suelos. Con la contratación de este contrato, que tiene una duración de cinco años, Mercasevilla espera tener culminar todos los trámites urbanísticos necesarios para continuar en su sede actual.