Música
La música de Laura Gallego sonará en la Cabalgata de Reyes de Sevilla
En la Cabalgata de Reyes de Sevilla, Laura Gallego, con su estilo inconfundible, fusionará diferentes géneros musicales para animar a los miles de sevillanos que se congregarán en Los Remedios
Laura Gallego será la gran protagonista musical de hoy en la Cabalgata de Reyes de Sevilla, donde pondrá el broche final a una de las citas más esperadas de la Navidad. La artista desplegará su inconfundible universo folclórico en clave festiva con un DJ set con voz en directo, en el que fusionará villancicos, copla y electrónica. Desde el balcón más concurrido de la calle Asunción, en el barrio de Los Remedios, la algareña dará la bienvenida a Sus Majestades los Reyes de Oriente, animando a los miles de sevillanos que se congreguen en este emblemático punto de la ciudad.
Trayectoria y éxito en directo
Laura Gallego ha desarrollado una trayectoria profesional marcada por la búsqueda constante de nuevas vías para reinterpretar el género folclórico. Cuenta con tres discos publicados (Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras) y en 2025 protagonizó un multitudinario DJ set de copla electrónica en la Plaza de España de Sevilla, ante más de 18.000 personas. Actualmente recorre los principales teatros y auditorios de España con la gira de La última folclórica, un grito de resistencia que está cosechando un gran éxito de público.
