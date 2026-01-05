Arrancan las obras definitivas de la reforma de Palmete: terminarán nueve años después de su inicio

El plan de reforma integral de Palmete comenzó en 2018 y terminará nueve años después. Tal como informan desde el Ayuntamiento, este 8 de enero arrancan las obras de la quinta y última fase de la transformación de este barrio sevillano, que cuentan con una inversión cercana a los dos millones de euros. Estos trabajos impulsados por Emasesa se prolongarán al menos hasta principios de 2027, según el plazo de ejecución establecido.

Esta intervención se desarrollará en las calles Humildad, Confianza, Ahínco y Afán, "así como el tramo norte de las calles Juventud, Sinceridad y Afecto comprendido entre las anteriores", tal como apuntan desde el Consistorio. "Con la ejecución de esta última fase, Emasesa finalizará la renovación completa de todas las redes de abastecimiento y saneamiento, ya que fueron instaladas en 1975 y se encontraban al final de su vida útil".

En total se van a instalar 1.073 metros de tubería de fundición dúctil para el abastecimiento de agua potable y 966,39 metros de tubería de Gres, tal como detallan desde el Ayuntamiento. "Dada la afección a los pavimentos existentes que supone la instalación de las nuevas conducciones, se realizará una reposición completa de estos, con un nuevo esquema diseñado por la Gerencia de Urbanismo, que ha colaborado en la definición de pavimentos en la fase previa de redacción del proyecto de construcción".

"En este sentido, y dadas las características de las calles, se propone una modificación de las alineaciones actuales, de manera que, manteniendo la sección de calzada, se dote a la acera con el máximo ancho posible para contar con itinerarios peatonales accesibles", señalan fuentes municipales. Aunque como en las calles Ahínco, Confianza y Humildad no es posible contar con este tipo de itinerarios peatonales, "se proyecta una plataforma única con preferencia peatonal, dotándola de la señalización adecuada".

El fin de unas obras de 2018

"Estas acciones se suman a las ya desplegadas en la zona desde 2018 en las cuatro anteriores fases, cuyo presupuesto total que supera los nueve millones de euros y suponen la instalación de más de 12 kilómetros de tuberías", destacan desde el Consistorio. Todas estas actuaciones se enmarcan en el plan integral del Ayuntamiento de Sevilla en esta Zona de Transformación Social, desarrollado hace ya ocho años.

"Esta intervención responde a una demanda histórica vecinal y supone la culminación de un proyecto que ha transformado la red hidráulica de Palmete, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para miles de vecinos", aseguran desde el Gobierno de José Luis Sanz. Hasta el momento se han completado ya cuatro de las cinco fases proyectadas para este barrrio, que han supuesto una inversión de 7,25 millones de euros.