Previsión del tiempo por horas en la tarde de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla

La previsión de Aemet para Sevilla capital indica un cielo muy nuboso/cubierto durante la tarde del 5 de enero, sin lluvia prevista a partir de las 19:00 horas y temperaturas que rondarán los 10ºC por la noche

Voluntarios ultiman los preparativos de las carrozas de la Cabalgata de Reyes de Sevilla.

Voluntarios ultiman los preparativos de las carrozas de la Cabalgata de Reyes de Sevilla. / María José López / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este lunes cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo oriental, abriéndose claros por el oeste durante la tarde y con aviso amarillo en la provincia de Granada y por la tarde en la de Almería.

Con los datos horarios de Aemet para Sevilla capital, la tarde de la Cabalgata viene marcada por cielo muy nuboso/cubierto, sin lluvia prevista y con una probabilidad de precipitación del 30% entre las 13:00 y las 19:00, bajando a 0% a partir de las 19:00. Las temperaturas se mueven entre 15ºC a primera hora de la tarde y 10ºC ya por la noche.

Tarde del 5 de enero en Sevilla

  • 15:00 horas: cubierto, 30% posibilidad de lluvias, 15ºC temperatura mínima y máxima
  • 16:00 horas: cubierto, 30% posibilidad de lluvias, 15ºC temperatura mínima y máxima
  • 17:00 horas: muy nuboso, 30% posibilidad de lluvias, 14ºC temperatura mínima y máxima
  • 18:00 horas: despejado, 30% posibilidad de lluvias, 12ºC temperatura mínima y máxima
  • 19:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 10ºC temperatura mínima y máxima
  • 20:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 10ºC temperatura mínima y máxima
  • 21:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 9ºC temperatura mínima y máxima
  • 22:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 8ºC temperatura mínima y máxima
  • 23:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 7ºC temperatura mínima y máxima

Mañana se prevén cielos nubosos con precipitaciones moderadas en la vertiente mediterránea oriental, remitiendo durante el día, cota de nieve sobre los 400-500 metros, con cielos poco nubosos en el resto.

Las temperaturas sufrirán un descenso, localmente notable en la vertiente mediterránea y habrá heladas débiles a moderadas en la mitad oriental y Sierra Morena y vientos flojos a moderados de componente norte.

