Previsión del tiempo por horas en la tarde de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este lunes cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo oriental, abriéndose claros por el oeste durante la tarde y con aviso amarillo en la provincia de Granada y por la tarde en la de Almería.

Con los datos horarios de Aemet para Sevilla capital, la tarde de la Cabalgata viene marcada por cielo muy nuboso/cubierto, sin lluvia prevista y con una probabilidad de precipitación del 30% entre las 13:00 y las 19:00, bajando a 0% a partir de las 19:00. Las temperaturas se mueven entre 15ºC a primera hora de la tarde y 10ºC ya por la noche.

Tarde del 5 de enero en Sevilla

15:00 horas: cubierto, 30% posibilidad de lluvias, 15ºC temperatura mínima y máxima

16:00 horas: cubierto, 30% posibilidad de lluvias, 15ºC temperatura mínima y máxima

17:00 horas: muy nuboso, 30% posibilidad de lluvias, 14ºC temperatura mínima y máxima

18:00 horas: despejado, 30% posibilidad de lluvias, 12ºC temperatura mínima y máxima

19:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 10ºC temperatura mínima y máxima

20:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 10ºC temperatura mínima y máxima

21:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 9ºC temperatura mínima y máxima

22:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 8ºC temperatura mínima y máxima

23:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 7ºC temperatura mínima y máxima

Mañana se prevén cielos nubosos con precipitaciones moderadas en la vertiente mediterránea oriental, remitiendo durante el día, cota de nieve sobre los 400-500 metros, con cielos poco nubosos en el resto.

Las temperaturas sufrirán un descenso, localmente notable en la vertiente mediterránea y habrá heladas débiles a moderadas en la mitad oriental y Sierra Morena y vientos flojos a moderados de componente norte.