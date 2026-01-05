El tiempo
Previsión del tiempo por horas en la tarde de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla
La previsión de Aemet para Sevilla capital indica un cielo muy nuboso/cubierto durante la tarde del 5 de enero, sin lluvia prevista a partir de las 19:00 horas y temperaturas que rondarán los 10ºC por la noche
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este lunes cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo oriental, abriéndose claros por el oeste durante la tarde y con aviso amarillo en la provincia de Granada y por la tarde en la de Almería.
Con los datos horarios de Aemet para Sevilla capital, la tarde de la Cabalgata viene marcada por cielo muy nuboso/cubierto, sin lluvia prevista y con una probabilidad de precipitación del 30% entre las 13:00 y las 19:00, bajando a 0% a partir de las 19:00. Las temperaturas se mueven entre 15ºC a primera hora de la tarde y 10ºC ya por la noche.
Tarde del 5 de enero en Sevilla
- 15:00 horas: cubierto, 30% posibilidad de lluvias, 15ºC temperatura mínima y máxima
- 16:00 horas: cubierto, 30% posibilidad de lluvias, 15ºC temperatura mínima y máxima
- 17:00 horas: muy nuboso, 30% posibilidad de lluvias, 14ºC temperatura mínima y máxima
- 18:00 horas: despejado, 30% posibilidad de lluvias, 12ºC temperatura mínima y máxima
- 19:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 10ºC temperatura mínima y máxima
- 20:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 10ºC temperatura mínima y máxima
- 21:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 9ºC temperatura mínima y máxima
- 22:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 8ºC temperatura mínima y máxima
- 23:00 horas: despejado, 0% posibilidad de lluvias, 7ºC temperatura mínima y máxima
Mañana se prevén cielos nubosos con precipitaciones moderadas en la vertiente mediterránea oriental, remitiendo durante el día, cota de nieve sobre los 400-500 metros, con cielos poco nubosos en el resto.
Las temperaturas sufrirán un descenso, localmente notable en la vertiente mediterránea y habrá heladas débiles a moderadas en la mitad oriental y Sierra Morena y vientos flojos a moderados de componente norte.
