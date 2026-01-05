Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos en Sevilla: el próximo 25 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado una de las confirmaciones más destacadas de su edición de 2026. Romeo Santos y Prince Royce, dos de las grandes leyendas de la bachata a nivel mundial, ofrecerán un concierto conjunto el próximo 25 de junio en la Plaza de España de Sevilla, dentro de su histórica gira europea ‘Mejor Tarde Que Nunca’. Las entradas saldrán a la venta el jueves 8 de enero a partir de las 17.00 horas en la web oficial del festival.

La cita supone un hito sin precedentes para la música latina al reunir sobre un mismo escenario a dos de los artistas más influyentes y exitosos del género. Será, además, la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce por Europa, un tour que recorrerá el continente entre los meses de junio y agosto y que hará parada en algunas de las principales capitales, con Sevilla como una de sus fechas clave en España.

El espectáculo promete una experiencia irrepetible, en la que ambos artistas compartirán escenario para interpretar canciones de su proyecto conjunto, además de repasar los grandes éxitos que han marcado sus respectivas trayectorias y que han llevado la bachata a una dimensión global, conquistando a audiencias de distintas generaciones y culturas.

Considerado el artista que transformó la bachata en un fenómeno mundial, Romeo Santos es una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Como líder de Aventura y posteriormente en solitario, ha firmado una carrera repleta de discos número uno, récords de asistencia y giras internacionales multitudinarias, consolidándose como El Rey de la Bachata.

Dónde comprar las entradas

Por su parte, Prince Royce ha sabido tender un puente entre la bachata clásica y el sonido pop contemporáneo, logrando un enorme impacto tanto en el mercado latino como internacional. Su trayectoria está avalada por premios Billboard, Latin American Music Awards, nominaciones a los Latin Grammy y giras con entradas agotadas en todo el mundo.

Con esta nueva confirmación, Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue reforzando un cartel de primer nivel para su sexta edición, que volverá a convertir la Plaza de España en uno de los grandes epicentros musicales del verano europeo. Las entradas saldrán a la venta desde el jueves 8 de enero a las 17 horas en la web oficial.