Así son las 31 carrozas de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla: Juego de la Oca, indios, vikingos o Cantores de Hispalis

La Cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo de Sevilla recorre las calles de la ciudad en la tarde de este cinco enero. Este cortejo, declarado fiesta mayor de la ciudad, está compuesto este año por una treintena de carrozas que repartirán caramelos y regalos desde su salida en el Rectorado a las 16 horas.

Este año, la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, que se puede seguir en directo en El Correo de Andalucía a través de la retransmisión de 101 TV cuenta con novedades y también con algunos diseños que repiten tras su acogida durante 2025.

Estas son las carrozas de 2026

1 Carroza Estrella de la Ilusión

Es una carroza renovada en 2025. Brilla con los colores plata, dorado y azul, adornada con vistosos círculos y estrellas en 3D que parecen bailar en el aire. En su corazón, una estrella retroiluminada.

2 Carroza del Nacimiento

Este año, la carroza “El Nacimiento” se inspira en la Hermandad del Rocío de la Macarena, celebrando sus 40 años de camino. El cuadragésimo camino del Rocío de la Hermandad de la Macarena estará conmemorado en la segunda carroza, la del Nacimiento, donde se refleja las siluetas del Palacio del Rey, el Arco de la Macarena y la portada del santuario de Nuestra Señora del Rocío.

3 Carroza Diosa Palas Atenea

La diosa que desfila es una réplica de la Palas Atenea que preside la docta casa del Excelentísimo Ateneo de Sevilla.

4 Carroza El Principito

‘El Principito’ de Saint-Exupéry será también protagonista en la Cabalgata con una carroza llena de planetas, volcanes, la clásica boa que se tragó al elefante, el zorro que quería ser domesticado y la regadera.

5 Carroza Dinosaurios

La carroza de los dinosaurios repite otro año más con una serie de animales prehistóricos

6 Carroza de Indios

Este año 2026 se estrena la carroza del arlequín, bufón de origen italiano que en la baraja sirve de comodín para sustituir a cualquier otra carta y que ha inspirado al famoso villano de Batman. Este gracioso personaje luce también en el escudo del famoso equipo de rugby de Londres, los Harlequins.

7 Carroza del Gran Visir

El Gran Visir, también estrenará una carroza. Su estética estará marcada por influencias indias y árabes, utilizando el color y el brillo para transportar al público a tierras orientales. El Gran Visir, con una carroza basada en templos hindúes y árabes a modo de reminiscencia a Oriente, renovará su estética de cara a la próxima Cabalgata manteniendo toda su luz y colorido.

8 Carroza de Peter Pan

La magia de Peter Pan llegará volando a la Cabalgata con una carroza que te transportará al mundo de Nunca Jamás. Llena de referencias a esta inolvidable obra, en ella encontrarás: El majestuoso Big Ben, Las encantadoras casas londinenses, Las farolas del parque donde Wendy vivió tantas aventuras y, por supuesto, el icónico barco del Capitán Garfio

9 Carroza Mesopotamia

La cultura nacida entre el Tigris y el Eufrates tiene este año su carroza también. No muy lejos de allí debe de estar el punto de partida de sus majestades.

10 Carroza de los Pajes de Melchor

Decorada con tonos rojo y dorado, esta carroza simboliza la paz y la esperanza que Melchor trae consigo en cada cabalgata. Los pajes, con atuendos cuidadosamente diseñados, acompañarán al rey en esta mágica noche, repartiendo ilusión y dulces a todos los niños. La carroza estará decorada con una gran corona real.

11 Trono del Rey Melchor

Melchor estrena una carroza con inspiración barroca, con un diseño imponente en tonos rojos vibrantes, ornamentada con detalles dorados y motivos que evocan el oro, el trono estará rodeado de un halo de luz que realzará su majestuosidad.

12 Carroza Insolac

Rinde homenaje a Insolac Renovables por su 20 aniversario con una carroza que hace constantes guiños a la energía limpia por parte de esta empresa que colabora activamente también con el baloncesto de la ciudad.

13 Carroza Cantores de Hispalis

Los Cantores de Híspalis serán honrados por sus 50 años de trayectoria musical. El cincuentenario del histórico grupo que revolucionó el mundo de las sevillanas contará con una carroza llena de lugares emblemáticos de Sevilla: la Giralda, la Torre del Oro, el puente de Triana… así como la recreación de sus sevillanas más famosas.

14 Carroza Templo Chino

Inspirada en la arquitectura tradicional de los templos orientales, contará con techos curvados decorados con detalles dorados y rojos, dragones guardianes y farolillos que iluminarán el desfile.

15 Carroza Carlos V

Esta carroza especial conmemora el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar de Sevilla, donde se casarían para pasar luego su luna de miel en Granada. En la carroza en cobra especial relevancia el Cenador cuyos ‘azulejos’ estarán pintados a mano.

16 Carroza El Mago de la Fantasía

El Mago de la Fantasía nos trae una creación inspirada en el majestuoso estilo plateresco. La carroza recrea elementos icónicos de Sevilla, como la fachada del Ayuntamiento, la parroquia del Sagrario, y el Museo Arqueológico, en un diseño que, como ha dicho Jesús Corral, es «para detener la vista».

17 Carroza Zipi y Zape

Con esta carroza, el Ateneo apuesta por recuperar la magia de los cómics entre los más pequeños con dos de los personajes más reconocibles de las viñetas en España.

18 Carroza La Bella Durmiente

La carroza de La Bella Durmiente transportará al mágico reino de ensueño donde la princesa Aurora aguarda rodeada de hechizos y fantasía. Adornada con detalles que evocan la majestuosidad de su castillo, el encanto de las hadas madrinas y la magia del amor.

19 Carroza Fedeme

La cabalgata celebra el 50 aniversario de la fundación de FEDEME con una carroza dedcada a los empresarios del metal, con una estructura que lleva el logo del aniversario de la federación, con distintas áreas coronadas por un avión como muestra de la relevancia de la industria aerospacial en Sevilla.

20 Carroza Vikingos

Otra carroza de una cultura lejana, esta vez del norte de Europa: los vikingos, que en su día llegaron hasta Sevilla. Escudos, hachas y olas decoran su barco.

21 Carroza Los pajes de Gaspar

Decorada con tonos verdes y dorados, esta carroza simboliza la esperanza que Gaspar trae consigo en cada cabalgata. Los pajes, con atuendos cuidadosamente diseñados, acompañarán al rey en esta mágica noche, repartiendo ilusión y dulces a todos los niños. La carroza estará decorada con una gran corona real.

22 Trono del Rey Gaspar

Nueva carroza sobre la que encontramos al rey que portaba el incienso en su visita al Niño Jesús. La composición renovada con inspiración barroca mantiene el color verde que tras muchos años se recuperó para Gaspar.

23 Carroza Superlópez

Nueva carroza dedicada al cómic español, concretamente a Super López, personaje que no hace poco dio el salto a la gran pantalla. Está coronada por el propio superhéroe español desastroso rodeado de todos los personajes que lo han acompañado en sus historietas.

24 Carroza Cenicienta

Esta carroza está dedicada a un clásico de los cuentos: Cenicienta. Será una doble carroza. La propia de la Cabalgata llevará encima otra donde la protagonista lucirá en todo su esplendor.

25 Carroza El Juego de la Oca

El juego de la Oca también contará con una carroza representando su conocido tablero, fomentando que los juegos de mesa y familiares sigan siendo importantes para los niños.

26 Carroza La Atlantida

El mundo clásico llega a la tarde mágica del 5 de enero con una carroza inspirada en la legendaria Atlántida. Las miradas se centrarán en la majestuosa figura de Palas Atenea, símbolo de sabiduría y cultura, que conecta con la tradición de la Docta Casa.

27 Carroza Tussam

Tussam celebra sus 50 años con este estreno decorado con la cifra, la tarta con sus velas, los regalos…. y una película con imágenes de su densa historia

28 Carroza El Cascanueces

La magia del Cascanueces se hará presente en la Cabalgata con una carroza que captura la esencia de las fiestas. Decorada con majestuosos abetos y deslumbrantes bolas de Navidad, esta carroza promete ser una de las más vistosas del cortejo, irradiando el espíritu navideño en cada detalle.

29 Carroza Egipto

El país del Nilo y las pirámides es el único tema que se ha repetido ininterrumpidamente en la cabalgata desde su inicio en 1918. Templos, esfinges y jerogíficos decoran esta carroza tan especial.

30 Carroza Indios

La carroza de indios vuelve este año con su impresionante despliegue de color y tradición, inspirada en las culturas indígenas de América. Con detalles de plumas, tótems y elementos naturales, la carroza crea una atmósfera mágica, donde los personajes vestidos con trajes autóctonos interactúan con el público.

31 Carroza Lipasam

La empresa sevillana de limpieza también repite con su carroza, con una estética tan verde como siempre y pidiendo la ayuda de todos para cuidar todos de nuestra ciudad.

31 Carroza Los Pajes del Rey Baltasar

Decorada con tonos azules y dorados, esta carroza acompaña al último monarca que cierra el cortejo. Los pajes, con atuendos cuidadosamente diseñados, acompañarán al rey en esta mágica noche, repartiendo ilusión y dulces a todos los niños. La carroza estará decorada con una gran corona real.

32 Trono del Rey Baltasar

El Rey Baltasar estrena también carroza este año con la que se pone fin al cortejo.