Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Cabalgata de SevillaEl tiempo AndalucíaMercasevillaAvería trenMapa VPOAyesa
instagramlinkedin

El Tiempo en Sevilla

El tiempo se pone del revés en Sevilla capital este martes: esta es la previsión de Aemet

Mucho frío en una jornada en la capital en la que saldrán a la calle las cabalgata de los barrios

La cabalgatas de los Reyes Magos de los barrios saldrán el martes.

La cabalgatas de los Reyes Magos de los barrios saldrán el martes. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Cambio absoluto en la previsión del tiempo para este martes 6 de enero en Sevilla capital. Si este lunes la lluvia y los truenos sorprendieron de lleno durante poco tiempo a la cabalgata de Reyes de Sevilla, el martes cambia todo el panorama con las cabalgatas de los barrios y habrá buen tiempo, según la última previsión de Aemet.

Así, según indica la agencia, en la provincia de Sevilla se esperan cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en descenso y heladas débiles a moderadas en las sierras. Destacan en cuanto a las mínimas 1 grado en Morón y Écija, 2 grados en Lebrija y 3 grados en Sevilla capital, esta última con 13 grados de máxima.

Previsión del tiempo por horas en Sevilla

El martes 6 de enero estará marcado por el tiempo estable en Sevilla capital, con cielos mayoritariamente despejados durante prácticamente toda la jornada. La madrugada y primeras horas del día transcurrirán con cielo despejado o poco nuboso, sin cambios significativos en la nubosidad, una situación que se mantendrá también a lo largo de la mañana y la tarde. Al final del día, ya por la noche, volverán algunos intervalos de nubes altas, aunque sin consecuencias meteorológicas destacables.

En cuanto a las temperaturas, el día comenzará con ambiente frío, con mínimas que irán descendiendo hasta los 3-4 grados a primera hora de la mañana. A partir de ahí, los termómetros iniciarán un ascenso progresivo, alcanzando una máxima en torno a los 13 grados a media tarde. Ya al caer el sol, las temperaturas volverán a bajar de forma gradual, cerrando la jornada con valores cercanos a los 5-6 grados. En conjunto, una jornada típicamente invernal, pero soleada y sin riesgo de precipitaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La vía abierta por el Ayuntamiento de Sevilla permitirá legalizar 1.800 viviendas de uso turístico en Centro y Triana
  2. Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata
  3. Todo lo que debes saber de la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla este 2026: recorrido, horario y novedades
  4. Éxito del llamamiento de Rancio: Santa Catalina se llena para celebrar el regreso de las campanadas
  5. La tormenta de Ayesa: La familia Manzanares aún debe explicar qué va a quedar de la multinacional en Sevilla
  6. Sigue en directo la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
  7. Aficionados del Betis se quedan sin poder regresar a Sevilla por una avería de un tren en Atocha
  8. El Heraldo del Porvenir se adelanta a este viernes para esquivar la lluvia: este es el horario y recorrido por el barrio

En directo: El Correo te ofrece con 101TV la magia de la Cabalgata de Reyes: el cortejo llega al Altozano y se adentra en Triana

En directo: El Correo te ofrece con 101TV la magia de la Cabalgata de Reyes: el cortejo llega al Altozano y se adentra en Triana

El tiempo se pone del revés en Sevilla capital este martes: esta es la previsión de Aemet

El tiempo se pone del revés en Sevilla capital este martes: esta es la previsión de Aemet

Los Reyes Magos vuelven a recorrer el Polígono Sur dos años después: itinerario y horario de la cabalgata del 6 de enero

Los Reyes Magos vuelven a recorrer el Polígono Sur dos años después: itinerario y horario de la cabalgata del 6 de enero

Unos vecinos de Arahal retienen a un ladrón hasta que lo detiene la Policía

Unos vecinos de Arahal retienen a un ladrón hasta que lo detiene la Policía

Despedida por todo lo alto de 'Navidad Park' con 2x1 en las atracciones

Despedida por todo lo alto de 'Navidad Park' con 2x1 en las atracciones

Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos en Sevilla: el próximo 25 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos en Sevilla: el próximo 25 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Así son las 31 carrozas de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla: Juego de la Oca, indios, vikingos o Cantores de Hispalis

Así son las 31 carrozas de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla: Juego de la Oca, indios, vikingos o Cantores de Hispalis

Esenzia lanzará sudaderas en la Cabalgata de Reyes de Sevilla desde este balcón

Esenzia lanzará sudaderas en la Cabalgata de Reyes de Sevilla desde este balcón
Tracking Pixel Contents