El Tiempo en Sevilla
El tiempo se pone del revés en Sevilla capital este martes: esta es la previsión de Aemet
Mucho frío en una jornada en la capital en la que saldrán a la calle las cabalgata de los barrios
Cambio absoluto en la previsión del tiempo para este martes 6 de enero en Sevilla capital. Si este lunes la lluvia y los truenos sorprendieron de lleno durante poco tiempo a la cabalgata de Reyes de Sevilla, el martes cambia todo el panorama con las cabalgatas de los barrios y habrá buen tiempo, según la última previsión de Aemet.
Así, según indica la agencia, en la provincia de Sevilla se esperan cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en descenso y heladas débiles a moderadas en las sierras. Destacan en cuanto a las mínimas 1 grado en Morón y Écija, 2 grados en Lebrija y 3 grados en Sevilla capital, esta última con 13 grados de máxima.
Previsión del tiempo por horas en Sevilla
El martes 6 de enero estará marcado por el tiempo estable en Sevilla capital, con cielos mayoritariamente despejados durante prácticamente toda la jornada. La madrugada y primeras horas del día transcurrirán con cielo despejado o poco nuboso, sin cambios significativos en la nubosidad, una situación que se mantendrá también a lo largo de la mañana y la tarde. Al final del día, ya por la noche, volverán algunos intervalos de nubes altas, aunque sin consecuencias meteorológicas destacables.
En cuanto a las temperaturas, el día comenzará con ambiente frío, con mínimas que irán descendiendo hasta los 3-4 grados a primera hora de la mañana. A partir de ahí, los termómetros iniciarán un ascenso progresivo, alcanzando una máxima en torno a los 13 grados a media tarde. Ya al caer el sol, las temperaturas volverán a bajar de forma gradual, cerrando la jornada con valores cercanos a los 5-6 grados. En conjunto, una jornada típicamente invernal, pero soleada y sin riesgo de precipitaciones.
