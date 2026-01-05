Unos vecinos de Arahal retienen a un ladrón hasta que lo detiene la Policía
La Policía Local de Arahal detuvo al hombre, de 52 años, tras ser sorprendido robando en una vivienda de la céntrica calle Felipe Ramírez, donde fue retenido por los vecinos
La Policía Local de Arahal ha detenido a un vecino de la localidad, de 52 años, tras ser sorprendido cuando intentaba robar en el interior de una vivienda. El presunto autor fue retenido por varios vecinos hasta la llegada de los agentes, evitando así que lograra huir del lugar.
Aviso policial en pleno centro
En sus redes sociales, la Policía Local ha informado de que los hechos ocurrieron poco antes de las 20:30 horas en una vivienda de la céntrica calle Felipe Ramírez.
El ahora detenido entró en la casa por la puerta principal, pero un familiar del propietario lo sorprendió en una de las habitaciones, supuestamente buscando objetos de valor que llevarse.
Retenido por los vecinos
Al ser sorprendido, intentó huir y salió corriendo hacia la calle, pero la misma persona que le sorprendió, ayudada por otros vecinos, lo retuvo mientras llegaban los agentes de la Policía Local, que habían sido avisados de los hechos.
La Policía Local ha realizado las diligencias oportunas y ha entregado al detenido para su custodia a la Guardia Civil, que lo pondrá a disposición judicial.
