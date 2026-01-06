El 06703 toca en Sevilla: el Primer Premio de la Lotería del Niño llega a la Cruz del Campo, a San Juan y a Marchena

Los expertos loteros defienden que prefieren el Sorteo del Niño al Extraordinario del día 22 porque toca más. Lo que es seguro que, desde este 6 de enero de 2026, en San Juan de Aznalfarache y en Marchena se han abonado para siempre a la suerte que ha traído este sorteo del Niño, el que pone el broche a la Navidad y encara la cuesta de enero. El 06703 ha dejado un buen pellizco en estas localidades y también en el número 154 de la calle Luis Montoto, en el corazón del barrio de la Cruz del Campo. A falta de saber cuántos décimos han vendido y si ha sido por ventanilla o máquina lo que sí es seguro que estas administraciones han repartido suerte a un puñado de familias.

Tras el sorteo, el estanco, donde está situada también la administración de lotería, estaba tranquilo, con la persiana bajada. El agraciado no se ha pasado por el lugar que le ha entregado la suerte en forma de décimo por allí. No por el momento.

También la suerte ha llegado a la provincia de Sevilla: el primer premio se ha vendido en dos puntos concretos como ha sido Marchena, en la Administración de Loterías de San Sebastián, número 74. También ha tocado la suerte en San Juan de Aznalfarache, en la administración situada en Antonio Fernández Campos, número 15, que ha repartido décimos del número premiado.

Estos municipios se suman así a la lista de localidades afortunadas que comienzan el año con la alegría de ser agraciadas en un sorteo que ha dejado una lluvia de millones por toda Andalucía, un goteito de suerte posible, sobre todo, gracias a los décimos que se sacan por máquina y que hacen que el mapa de ciudades premiadas sea tan amplio. El primer premio de este Sorteo del Niño ha sido, sin duda, muy, muy repartido.

Este premio está dotado con 2.000.000 de euros por serie, lo que supone 200.000 euros por décimo, es uno de los sorteos más esperados tras la Lotería de Navidad y una tradición arraigada con el que se pone el broche a una Navidad larga, muy larga que ha tenido en la cabalgata de Reyes su gran colofón festivo.