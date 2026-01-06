La última parcela de la Fábrica de Vidrio de Sevilla se desbloquea: 27 viviendas valoradas en 2,7 millones

El nuevo barrio de la Fábrica de Vidrio sumará una treintena de viviendas más en una parcela que parecía maldita. Pese a ser una de las zonas más deseadas de Sevilla, en la Carretera de Carmona, a este proyecto residencial se le ha estado resistiendo una parte de estos suelos, los únicos que quedaban sin promotor, para impulsar la construcción de unas 27 viviendas. El Ayuntamiento, propietario del 74,39% de esta parcela, declaró desierta la licitación para su venta tras sacarla al mercado por 2,7 millones de euros. Pero ahora, se deshará de ella mediante adjudicación directa para facilitar que se levanten estos nuevos alojamientos.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, en la reunión del Consejo de Urbanismo de este miércoles se aprueba iniciar los trámites administrativos para licitar el proindiviso municipal, es decir, para vender ese 74,39% del Ayuntamiento mediante adjudicación directa, sin concurso ni subasta pública.

La anterior licitación, a través de un procedimiento abierto, ya fue declarada desierta por parte del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo en mayo de 2025, por falta de licitadores. Precisamente el hecho de que la titularidad no fuese completa del Ayuntamiento pudo estar dificultando la venta de esta parcela, según transmitieron fuentes del sector a este periódico. Por eso, ahora el Gobierno de José Luis Sanz ha buscado una alternativa y de hecho ya se han recibido dos escritos interesándose por esta propiedad municipal: de Preveza Inversiones S.L y de Inversiones ABU Sevilla S.L.

Según consta en el orden del día de este miércoles, se incoará expediente para la enajenación de la cuota proindiviso de la Parcela R-1 de la Modificación del PERI-NO-5 "Ronda de Capuchinos-Carretera de Carmona" (API-DM01 "Fábrica de Vidrio"), con destino a uso residencial libre y otros usos compatibles permitidos por el planeamiento.

Una venta para reinvertir en otros proyectos

Esta propiedad se encuentra dentro del Plan de Enajenaciones cuatrienal (2024-2027) del consistorio hispalense. Y de hecho, un informe de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente al que tuvo acceso este periódico instaba a volver a licitar o adjudicar directamente una serie de inmuebles que habían quedado desiertos y están incluidos en el programa de ventas del Plan de Enajenaciones e Inversiones. También pedía el informe actualizar las previsiones de ingresos de estas parcelas desiertas, entre ellas la de la Fábrica de Vidrio, que en total están valoradas en su conjunto en unos 13 millones de euros.

El objetivo de dicho plan es destinar lo recaudado a proyectos de interés social, como la transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega, la construcción de nuevos centros cívicos o la rehabilitación de la Fábrica de Vidrios de la Trinidad, el Pabellón Real o el Convento de Santa Clara.

Un barrio levantado ya por ABU y Arqura Homes

Esta parcela destinada a 27 nuevas viviendas se sumará al desarrollo que ya está siendo construido por el Grupo ABU, que de hacerse con la licitación tendría su tercera promoción en la Fábrica de Vidrio, y por Arqura Homes (promotora de la Sareb, que gestiona Aelca y construye Avintia). Reúnen un total de 199 alojamientos.

Edificios en construcción en la antigua Fábrica de Vidrios / Jorge Jiménez

El Grupo ABU -que ya adquirió parte de los suelos a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), de la Consejería de Fomento- cuenta con dos fases en esta ubicación, una de 20 pisos (Fábrica de Vidrio I) y otra de 36 (Fábrica de Vidrio II). De la primera de ellas, la más avanzada, la mayoría de las viviendas están ya vendidas. El precio de venta supera en algunos casos los 500.000 euros.

Y Arqura Homes tiene más de la mitad de la propiedad a través de las promociones Adrio I, II y III, que suponen 116 viviendas. Las primeras se entregarán el primer trimestre de 2026, mientras que las siguientes lo harán en el trimestre siguiente. También en estas promociones los precios superan el medio millón de euros en algunos casos.

Proyecto para la antigua fábrica de vidrio de La Trinidad / Ayuntamiento de Sevilla

El complejo de la Fábrica de Vidrios ocupa 27.000 metros cuadrados entre Carretera de Carmona y Avenida de Miraflores que albergarán, además de esta nueva área residencial, un centro social y cultural en la nave principal de La Trinidad -que se rehabilitará y está orientada a poner en relieve el patrimonio industrial de Sevilla, junto con otras tres, todas protegidas junto con los hornos y la chimenea como recuerdo del pasado fabril que albergó este recinto- y zonas verdes, jardines, arboledas y viales. Todo ello alcanza los 30 millones de euros de inversión.

El espacio libre público de jardines y espacios de recreo del barrio incorporará estanques, que rememoran la antigua Laguna de Los Patos originaria de este lugar de Sevilla y espacios apergolados que darán sombra y que pueden ser utilizados, según el proyecto, para actividades vecinales al aire libre. Además, dichos espacios abiertos se harán visibles desde la avenida de Miraflores, estarán animados por la actividad de talleres artesanales, y todas estas actuaciones van acompañadas de un aparcamiento rotatorio en el sótano.

En cuanto a los viarios interiores, se han diseñado para hacer compatible su uso tanto por los peatones como por los vehículos autorizados, por lo que dispondrán de anchuras variables según su uso, y serán pavimentados en plataforma única. Por su parte, las sendas peatonales dispondrán de arbolado de medio y bajo porte que se añadirá al ya existente.