Cabalgata en Bami, Pedro Salvador y Elcano con carrozas de La Rinconada por la "mediación" del rey Gaspar Antonio Muñoz

La mañana del 6 de enero es el turno de las cabalgatas de la mayoría de barrios de Sevilla, como la del Polígono Sur, a excepción de la de Triana que sale este martes por la tarde. Así, esta mañana han salido a la calle las carrozas por las calles del barrio de Bami, de Pedro Salvador y Elcano. El portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha encarnado este año al rey Gaspar en la cabalgata de reyes magos de esta zona de Sevilla.

Muñoz ha participado en esta tradicional cita "después de mediar para que la cabalgata pudiera salir adelante, tras conocer la preocupación y la desilusión generada entre los vecinos ante la posibilidad de que no se celebrara por no disponer de ayudas ni carrozas", defiende el PSOE municipal en una nota. Gracias a sus gestiones, se lograron los medios necesarios para que el desfile fuera posible, con carrozas cedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.

El portavoz socialista aceptó encarnar al Rey Gaspar a petición de las asociaciones de vecinos. "Cuando los vecinos te lo piden con cariño y gratitud, siempre hay que responder y para mi ha sido un honor", ha afirmado, subrayando que su participación "no responde a una foto, sino a la convicción de que la política, cuando es útil, sirve para que pasen cosas". "Lo mejor ha sido disfrutar con los vecinos y las vecinas en la calle y repartir ilusión", ha comentado.