Frío extremo este 6 de enero en Sevilla: estos son los pueblos que estarán bajo cero

Será el día más gélido de lo que llevamos de año. El frío será el protagonista de este martes 6 de enero en la provincia de Sevilla, con una madrugada especialmente dura en varios municipios, donde los termómetros caerán por debajo de los 0 grados.

La misma situación atraviesa buena parte de España con intensas nevadas en el noroeste y en Granada que incluso ha llegado a registrar la mínima más baja de España con -17,3 grados en Pedrollano, dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada.

Pero, Sevilla no se escapará tampoco del frío. Tal y como era de esperar, la situación será más acusada en la Sierra Norte de Sevilla, mientras que en la Vega del Guadalquivir y la campiña sevillana rozarán los valores mínimos.

Los pueblos más frios de Sevilla

En la Sierra Norte de Sevilla, localidades como Cazalla de la Sierra, Alanís, Guadalcanal, Constantina y El Pedroso registrarán mínimas de hasta −2 grados, convirtiéndose en los puntos más fríos de la provincia durante la noche y la madrugada del martes al miércoles, según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Algo menos intenso será el descenso térmico en la Vega del Guadalquivir, donde municipios como Lora del Río, Cantillana, Villaverde del Río, Brenes o La Rinconada se moverán entre los 0 y 1 grado, con riesgo de heladas débiles en zonas abiertas y fincas agrícolas.

Frío polar en Sevilla

La capital sevillana tampoco se escapará del aire glaciar. Sevilla alcanzará una temperatura mínima cercana a 1 grado, aunque la sensación térmica será inferior. Es una cifra poco habitual a lo que están acostumbrados los sevillanos ya que será la mínima más baja de los últimos meses. Similares temperaturas tendrán en la campiña sevillana y el Aljarafe con pueblos que rozarán los 2 grados.

Las bajas temperaturas previstas para esta jornada aconsejan abrigarse adecuadamente, proteger cultivos y prestar especial atención a personas mayores y colectivos vulnerables, además de extremar la precaución en carretera en los municipios de la Sierra Norte.