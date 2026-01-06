Javier García Ruiz, psicólogo sevillano: "Hay que diferenciar entre lo que es bueno para ti y lo que usas para anestesiarte"

La llegada del Año Nuevo se presenta para la inmensa mayoría de la sociedad como un momento de cambio y nuevos propósitos para hacer frente a los 365 días próximos como una oportunidad de mejora. Pero para que este objetivo sea real y duradero, es fundamental no solo incorporar nuevos hábitos, sino identificar si los que ya tenemos son beneficiosos o solo una "anestesia" emocional.

Así lo ha explicado el psicólogo sevillano Javier García Ruiz, que ha afirmado que una de las habilidades fundamentales para que una persona sea más feliz cuando se encuentra en una etapa de poner en orden su vida es construir mejores hábitos y aprender a identificar los buenos de los que realmente no aportan, sino que adormecen.

La diferencia entre autocuidado y anestesia emocional

"Hay que aprender a identificar la diferencia entre algo que disfrutas y es bueno para ti, y algo que solo usas para anestesiarte y no sentirte mal", ha señalado el especialista.

De ese modo, ha explicado que, aunque puedan parecer lo mismo, son dos realidades "completamente distintas" que pueden ser la diferencia entre salir de una mala situación o mantenerse en ella.

Los hábitos más dañinos para la salud mental

"Como los hábitos que usas solo para anestesiarte suelen ser los más dañinos, si los mantienes en tu vida solo porque no sabes identificarlos, al final te pueden arruinar todos tus intentos de mejorar", ha asegurado.

Así, ha afirmado que uno de los ejercicios más difíciles de realizar ante esta situación es descubrir si estos hábitos son realmente positivos o si son perjudiciales a pesar de que parezca que "te salvan en día".

"La misma actividad puede ser autocuidado o anestesia emocional, y no es tanto lo que haces, sino para qué y cómo lo haces", ha añadido.

Ejemplos comunes: series, comida y salir a tomar algo

Para facilitar la diferenciación entre ambas realidades, ha mostrado como ejemplo que no es lo mismo ver una serie para desconectar un rato que encadenar capítulos para no pensar, o "comer algo rico con calma que darte un atracón para bajar la ansiedad".

"No es lo mismo salir a tomar algo para conectar con amigos que hacerlo cada vez que te sientes vacío o triste", ha señalado.

Por ello, ha explicado que, para saber si una actividad es realmente beneficiosa, es necesario observar si después de realizarla te sientes más tranquilo, presente y en paz. "Y cuando encaja con la persona que quieras ser", ha añadido.

El riesgo de mantener hábitos dañinos sin darte cuenta

"Y te anestesia cuando la usas sobre todo para escapar de lo que sientes, porque después viene la culpa o sensación de vacío, y empieza a robarte el sueño, la salud, dinero o relaciones", ha recalcado.

Y ha asegurado al respecto: "A menudo, se convierte en un freno o impedimento para hacer los cambios que realmente quieres hacer".