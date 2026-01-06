Cabalgata de Reyes 2026
La Cabalgata de Triana despide la Navidad con una plegaria al Rey Melchor: "Que no llueva en Semana Santa"
Los Reyes pusieron rumbo a Oriente tras pasear por el viejo arrabal en una de las cabalgatas más esperadas en Sevilla, donde el hermano mayor de La Estrella encarnó al rey de la barba blanca
Triana fue más que nunca barrio protagonista de las Cabalgatas en este 2026. Al aumento de recorrido de la del Ateneo por el viejo arrabal en la noche del 5 de enero, en la tarde de este día 6 de enero ha sido el turno del tradicional desfile de despedida de los Reyes de Oriente por las calles de un barrio que se vuelca como siempre con las grandes citas.
Si bien tenía prevista la salida a las cinco de la tarde, un problema en los asientos de varias carrozas hicieron que la salida del cortejo real se retrasara veinte minutos. Una batucada y el autobús de la ilusión. promovido por el Club Balonmano Triana, encabezaban la comitiva compuesta por más de dos mil beduinos y veinticinco carrozas.
Los sones musicales corrieron a cargo de dos charangas y tres bandas en cada Rey que hicieron las delicias de unas calles que se encontraban abarrotadas. Uno de los Reyes más aclamados fue Melchor, encarnado por Carlos Martín Vázquez, hermano mayor de la Hermandad de la Estrella y a los que muchos se atrevieron a pedir un Domingo de Ramos libre de lluvia la próxima Semana Santa.
Hay quien grita que quiere una Play, unas entradas para un concierto, la equipación del Betis o vacaciones. Pero por las calles de Triana, al paso del rey de la barba blanca, el grito fue unánime: "Melchor, que no llueva en Semana Santa". En 2025, bastante las cofradías que no pudieron hacer su estación de penitencia en la calle, aunque La Estrella sí que lo hizo.
El frío se combate con la ilusión de la Cabalgata
La noche alcanzó a la comitiva en la Ronda de Triana con un viento que hizo que las temperaturas apenas llegaran a los diez grados. Los integrantes de las carrozas se arropaban con mantas mientras lanzaban caramelos, pelotas e inclusos peluches gigantes. El frío se combate con ilusión.
Bajo el alumbrado navideño que se encendió por última vez en este año, el cortejo real enfilaba las calles más antiguas del barrio como Castilla y San Jacinto arropado por el cariño de los vecinos del barrio que un año más, despidieron a Melchor, Gaspar y Baltasar al compás del barrio que sirve de punto final a la Navidad y abre el ciclo, ahora sí, del calendario de fiestas de una ciudad que nunca se cansa.
