El nuevo barrio de Palmas Altas estrena la línea exprés CJ1: la tercera ruta que inaugura Tussam en los últimos cuatro meses

De San Bernardo a Isla Natura: este es el recorrido que sigue el CJ1, la nueva línea exprés de Tussam que arranca este miércoles. En total, 15,45 kilómetros que conectan el centro de Sevilla con el nuevo barrio de Palmas Altas, un enclave situado al sur de la capital andaluza en el que hay hasta 3.000 viviendas proyectadas. Así, con esta última incorporación, la empresa municipal de autobuses urbanos ha inaugurado ya tres rutas en los últimos cuatro meses.

La CJ1 presta servicio a partir de este 7 de enero en horario habitual de 6:00 a 23:30 con un modelo de línea rápida. Como ya se hizo con la recién estrenada 60, que une Sevilla Este y el Hospital Macarena en 40 minutos, la clave está en el reducido número de paradas en su recorrido: solo ocho. San Bernardo, Prado de San Sebastián (Avenida del Cid), Paseo de las Delicias, Avenida de la Palmera (Bueno Monreal), Padre García Tejero (Heliópolis) y otras tres ya en Isla Natura (dos en la calle Maldivas y la de regulación en la calle Barbados).

Según informaron fuentes municipales, este servicio se presta con dos vehículos tanto en horario de mañana como de tarde, con frecuencias de paso de entre 28 y 30 minutos. "La oferta es de 70 expediciones diarias, 35 por sentido, con un total de plazas que ascienden hasta las 5.600 (2.800 por sentido)", precisaron desde Tussam. Una nueva ruta de Tussam que viene a solventar los problemas de movilidad de Palmas Altas.

Recorrido y paradas de la nueva línea CJ1 de Tussam. / TUSSAM

Las conexiones de un barrio en construcción

Uno de los mayores problemas que se están encontrando los vecinos del nuevo barrio de Palmas Altas es el de la movilidad. Hasta la puesta en marcha del CJ1, el autobús más cercano a la zona de las viviendas se encontraba a un mínimo de 15 minutos a pie. Y eso teniendo en cuenta a los pisos ubicados junto a la Ciudad de la Justicia, donde hace parada la línea CJ.

A esto hay que añadir además las dificultades en la construcción de los accesos a la zona. Como ejemplo, el que conecta Isla Natura con el centro comercial Lagoh, abierto recientemente tras acumular seis meses de retrasos en las obras. Hasta la apertura de esta nueva vía, los vecinos solo disponían de dos entradas: la de Los Bermejales y otra que enlaza el barrio con Bellavista.

Tercera línea en cuatro meses

La incorporación de la CJ1 viene a paliar esos problemas de conexión en Palmas Altas. El mismo objetivo que llevó a Tussam a poner en marcha los dos últimos servicios implementados en otras zonas de la ciudad, como Torreblanca y y Sevilla Este. Así, en solo cuatro meses esta empresa municipal ha estrenado hasta tres nuevas líneas.

A finales de septiembre comenzó a funcionar el tranvibús, una alternativa de transporte público que une la avenida Pero Mingo de Torreblanca con La Buhaira, en Nervión. Entre estos dos puntos, 15 paradas que recorren autobuses 100% eléctricos con capacidad para hasta 120 pasajeros en cada viaje. La frecuencia de paso del TB1, según informó Tussam, se sitúa en 10 minutos.

Y más recientemente, a mediados de noviembre, arrancó la nueva línea de autobús 60, que une Sevilla Este y Parque Alcosa con el Hospital Macarena. Un trayecto total de 27,6 kilómetros con 15 paradas por sentido y 40 minutos de duración, según detallaron fuentes oficiales. Cuenta con una flota de hasta ocho autobuses en hora punta, lo que supone 94 expediciones diarias y más de 7.500 plazas ofertadas.