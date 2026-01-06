Fibes afronta una de sus mayores reformas en 30 años tras los desperfectos que lo cerraron en 2025

El Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes recibirá un 'balón de oxígeno' de un millón de euros en este 2026 para acometer una de las mayores reformas en 30 años, que le permitan seguir realizando todos los eventos programados y los que se acordarán. El Ayuntamiento de Sevilla y Contursa (Congresos y Turismo de Sevilla S.A), que se encarga de la gestión del recinto, han firmado un convenio de colaboración, aprobado en la última Junta de Gobierno Local, por el cual este espacio se verá beneficiado de una serie de inversiones para realizar mejoras en la cúpula, los ascensores, el sistema eléctrico, la megafonía y la accesibilidad.

Las históricas lluvias de finales de octubre pusieron en jaque la resistencia de Fibes, sobre todo la zona de Fibes I, para sobrevivir a inclemencias meteorológicas y asegurar el buen funcionamiento de sus instalaciones para albergar grandes eventos independientemente de lo que ocurra en el exterior. La tormenta se llevó por delante el Salón del Motor o Sevilla en Boda, que tuvieron que buscar nueva fecha, tras los daños sufridos en la práctica totalidad de los sótanos de las instalaciones, afectando especialmente a las dependencias situadas por debajo de la rasante, donde están elementos esenciales como transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

Lo ocurrido en el Palacio de Congresos y Exposiciones ubicado en Sevilla Este alertó aún más sobre algunas mejoras que venía necesitando el recinto, si bien en 2024 ya recibió 500.000 euros o en 2020 unos 1,2 millones. Algunas de esas necesidades pertenecen a este paquete de actuaciones. De hecho, el propio Ayuntamiento reconoce en el acuerdo firmado que "es consciente" de que "presenta diversos problemas relacionados con el cumplimiento de normativas en materias como la seguridad o la accesibilidad que dificultan la explotación del recinto y suponen un riesgo a corregir para la celebración de determinados eventos claves que van a celebrarse en 2026, por lo que no se pueden posponer en el tiempo".

Exterior del Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla durante la evaluación de daños por las lluvias de octubre / EUROPA PRESS

Las obras en Fibes en 2026

El convenio aprobado implica la subvención del Ayuntamiento de Sevilla de un importe de 1.317.000 euros, reclamados por el gerente de Contursa, para llevar a cabo actuaciones "con la finalidar de resolver diversos problemas relacionados en el recinto que dificultan su explotación y competitividad". Estas deberán ejecutarse en un plazo máximo de un año, es decir, de aquí a diciembre.

En concreto, se van a realizar trabajos para el anclaje de los revestimientos de la cúpula de Fibes I. Se describe que existe "una serie de desperfectos e incidencias en sujeción del revestimiento aplacado ubicado en la zona de la cúpula con el consiguiente problema de seguridad". Tiene un presupuesto estimado de 120.000 euros.

También se actualizará el sistema de protección eléctrica, sistema de acometidas y sistema de suministro de energía de todos los pabellones del reinto, con una inversión de hasta 596.000 euros.

Además, se ejecutarán actuaciones en materia de accesibilidad en Fibes I, por valor de 240.000 euros. Se han registrado "incidencias que hay que solventar para dar cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y que son obligatorias para celebrar eventos de público", por lo que se da "carácter prioritario" a estas "medidas correctoras constructivas en las distintas zonas". Para ello se propone la instalación de dos ascensores, rampas y señalizaciones táctiles y accesibles.

Se creará un Centro de Proceso de Datos (CPD) que sea independiente para que sea gestionado por el personal responsable "por necesidades de uso de los eventos a celebrar", de forma que no haya accesos no autorizados de personal ajeno a este centro y al sistema de red informática interna de Contursa y así sea un espacio ezclusivo para el evento. Sería la CPD "invitados", que costará 40.000 euros.

Por 81.000 euros, la línea de vida actual en las cubiertas de los tres pabellones de Fibes I se modificará, ya que "la actual no es compatible por normativa con el mantenimiento, siendo prioritario su implantación para llevar a cabo todos los trabajos de mantenimiento preceptivos en dichas cubiertas garantizando a todos los niveles la seguridad y cumplimieto de la normativa".

El resto de actuaciones se centrarán en el sistema de megafonía de Fibes I y II, que está "obsoleto y no operativo de cara a las necesidades requeridad para eventos en materia de seguridad contra incendios". "Resulta necesario acometer una inversión en equipamiento que nos permita estar preparados ante cualquier incidencia y ofrecer unas instalaciones actualizadas y totalmente seguras", justican Ayuntamiento y Contursa, que invertirán en esto 240.000 euros.

Los desperfectos que sufrió Fibes en 2025

A finales de octubre, en Sevilla se produjo una tormenta histórica con la caída desde el cielo de 115 litros por metro cuadrado en las primeras 15 horas, según los datos de Emasesa, lo que supuso 25 litros por metro cuadrado solo en una hora, momento en el que más agua dejó a la ciudad inmersa en el caos. Y esto afectó de lleno a Fibes.

Las lluvias ocasionaron importantes daños en los sótanos de las instalaciones, que se llevaron por delante el Salón del Motor y Sevilla en Boda, que tuvieron que buscar nueva fecha. Finalmente el Gobierno de José Luis Sanz logró recuperar la normalidad a tiempo para que los eventos que llegaban a continuación pudieran celebrarse sin problema. Según explicó el alcalde, la inundación se produjo por "los dos metros de agua que se cuelan por el metro de Fibes y que afecta a toda la instalación eléctrica".

El informe emitido por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos explicó que las intensas precipitaciones provocaron la anegación de los sótanos, recomendando la clausura temporal de Fibes I hasta que se pudiese garantizar plenamente la seguridad de las instalaciones.

El Palacio de Congresos y Exposiciones continúa con su puesta a punto, con mejoras en aspectos importantes para la celebración de eventos. Unas obras que se sumarán a las que se realizarán este año en los terrenos anexos para la construcción de un nuevo barrio con casi 700 VPO.